En la Argentina, las ciudades comienzan a vestirse con luces, colores y decoración navideña. EL EMBAJADOR TEMPONE DIFUNDE LA DECORACIÓN NAVIDEÑA LOCAL.

La decoración navideña de Villa Regina ha cruzado las fronteras y llegó hasta Asia, de la mano del Embajador de Argentina en Japón, Eduardo Tempone, oriundo de la localidad rionegrina.
La cuenta oficial de Instagram de la Embajada Argentina en Japón ha compartido contenido referente a las fiestas de fin de año. La particularidad de esta ocasión es que, en lugar de mostrar las celebraciones internas de la sede diplomática, el Embajador Tempone decidió difundir el video institucional del Municipio de Villa Regina que exhibe las decoraciones navideñas de la ciudad. (InfoRegina / Facebook).
En la Argentina, las ciudades comienzan a vestirse con luces, colores y decoración navideña, dando inicio al espíritu festivo que se vive en esta época del año.
Hoy, recibimos de Villa Regina (Río Negro), ubicada en plena Patagonia argentina, y ciudad natal de nuestro Embajador, cómo se preparan para esta celebración.
Gentileza: @municipiodevillaregina
Municipalidad de Villa Regina / Facebook.
|Embajador
|Eduardo Tempone.
*** Publicación de EMBAJADA EN JAPÓN. REPÚBLICA ARGENTINA.
Eduardo Tempone nació en Villa Regina y sus primeros años de estudio los desarrolló en la Escuela Primaria N° 52.
Luego llegó hasta el tercer año del Colegio Nacional para finalmente trasladarse a Córdoba, al Colegio Alejandro Carbo. Tras completar el secundario se abocó a estudiar Abogacía, Ciencias Políticas y Relaciones internacionales.
Cumplió funciones en Buenos Aires, en la especialidad de comercio y la economía en el ámbito multilateral.
Fue director nacional en la cancillería de Negociaciones Económicas multilaterales.
Representación argentina en el G-20, en Washington, como “sous sherpa (sherpa es el representante directo del presidente).
Desde el 2023 es Embajador en Japón.
|Foto del recuerdo. Estudios primarios en la centenaria Escuela Nº 52.
