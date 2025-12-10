¿Cómo será el receso administrativo en municipios del Alto Valle Este?

La municipalidad de Regina ya adelantó cómo aplicará el receso administrativo al cerrar la paritaria municipal con el acuerdo salarial para noviembre, diciembre y enero; mientras que el de Chichinales confirmó esta semana desde cuándo y cómo será el receso.
Por su parte tanto Godoy como el de Ingeniero Huergo aún no oficializaron; aunque el primero mantendría la atención normal, mientras que el segundo solo tendrá receso por una semana.
Chichinales
Chichinales confirmó que su receso administrativo municipal será desde el 5 al 16 de enero. Durante esos días “las dependencias municipales permanecerán cerradas” y “funcionará una guardia mínima destinada a resolver situaciones de necesidad básica”, indicaron.
Al mismo tiempo pidieron a los contribuyentes que en caso de tener que hacer gestiones ante el municipio lo hagan con anticipación a esa fecha.
Godoy
Al igual que este pasado se prevé que el municipio no cerrará sus puertas y se mantendrá la atención a los contribuyentes en forma normal.
Huergo
Por su parte, el municipio de Huergo adelantó que el receso administrativo municipal se extenderá por una semana, desde el 29 de diciembre hasta el 2 de enero, para retomar la atención normal a partir del lunes 6.
Villa Regina
En el acuerdo paritario que se cerró el uno de diciembre, las autoridades municipales adelantaron a los referentes gremiales de Soyem, ATE y UPCN, que el receso para los empleados municipales comenzará el 26 de diciembre para normalizar la atención al público a partir del 3 de febrero.
