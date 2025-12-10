miércoles, 10 de diciembre de 2025

¿Cómo será el receso administrativo en municipios del Alto Valle Este?


 Con atención reducida por más de 30 días o en otros casos continuidad de atención en forma normal, los municipios del Alto Valle Este adoptaron diferentes criterios para llevar adelante el receso administrativo municipal.

La municipalidad de Regina ya adelantó cómo aplicará el receso administrativo al cerrar la paritaria municipal con el acuerdo salarial para noviembre, diciembre y enero; mientras que el de Chichinales confirmó esta semana desde cuándo y cómo será el receso.

Por su parte tanto Godoy como el de Ingeniero Huergo aún no oficializaron; aunque el primero mantendría la atención normal, mientras que el segundo solo tendrá receso por una semana.

Chichinales

Chichinales confirmó que su receso administrativo municipal será desde el 5 al 16 de enero. Durante esos días “las dependencias municipales permanecerán cerradas” y “funcionará una guardia mínima destinada a resolver situaciones de necesidad básica”, indicaron.

Al mismo tiempo pidieron a los contribuyentes que en caso de tener que hacer gestiones ante el municipio lo hagan con anticipación a esa fecha.

Godoy

Al igual que este pasado se prevé que el municipio no cerrará sus puertas y se mantendrá la atención a los contribuyentes en forma normal.

Huergo

Por su parte, el municipio de Huergo adelantó que el receso administrativo municipal se extenderá por una semana, desde el 29 de diciembre hasta el 2 de enero, para retomar la atención normal a partir del lunes 6.

Villa Regina

En el acuerdo paritario que se cerró el uno de diciembre, las autoridades municipales adelantaron a los referentes gremiales de Soyem, ATE y UPCN, que el receso para los empleados municipales comenzará el 26 de diciembre para normalizar la atención al público a partir del 3 de febrero.

Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.

https://www.lcr.com.ar/noticias/2025/12/10/38947-como-sera-el-receso-administrativo-en-municipios-del-alto-valle-este

Publicado por en
Etiquetas: , , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)