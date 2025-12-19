Bomberos de Regina interviene en un incendio de campos al sur del río Negro.
Una dotación y un móvil de Bomberos Voluntarios de Regina interviene en un incendio que se registra en un campo ubicado sobre la margen sur del río Negro, el cual se inició poco después del mediodía.
Hasta el momento no se tienen datos en cuanto a las dimensiones del siniestro, dado que se encuentra en un campo ubicado a unos 20 kilómetros al sur del río, y para llegar cerca de 40 kilómetros por caminos rurales.
Minutos después de las 15 de hoy, desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de Regina se informó que el móvil N° 18 con una dotación de cinco bomberos. Recién cuando el personal llegue hasta el lugar, se podrá contar con un primer detalle sobre las características del fuego.
“Personal de la planta de Aluvional -una cantera ubicada a unos 35 kilómetros al sur del balneario de la isla 58- avisó sobre el incendio de campo a unos 18 kilómetros entre el río y la planta”, explicó Nicolás Bisconti, jefe del cuartel de Bomberos Voluntarios de Regina.
Indicó que, para llegar hasta el lugar, desde Regina se debe viajar hacia Valle Azul para cruzar el río en el puente, luego tomar caminos rurales hasta empalmar con la Ruta Provincial N° 7 hasta la altura del balneario de la Isla 58, y luego la Ruta Provincial N° 66 que llega hasta la Ramos Mexía en la Línea Sur.
La comunicación no solo es complicada por vía terrestre, sino que también vía telefónica dado que no hay señal para los celulares y solamente es posible a través de comunicación satelital.
“Esto implica unos 35 a 40 minutos para poder llegar y realizar una primera intervención”, agregó Bisconti para detallar que a partir del arribo de la dotación al lugar se podrá tener un panorama y saber de igual manera si es necesario apoyo para el combate del fuego.
