El Club Atlético Regina ganó el partido en cancha del Albo.

El Club Atlético Regina ganó el partido y llega empatado en puntos con la Amistad en la última fecha.
La Liga Confluencia está en etapas de definición.
La cima
continúa compartida por el Club Atlético Regina y La Amistad.
El equipo de Diego Napolitano jugó el último encuentro en la
cancha del Albo como local; la última fecha deberá visitar a Petroleros.
Con un gol agónico de Emanuel González, Regina se impuso por
1-0 ante San Martín por la fecha 41 de la Liga Deportiva Confluencia y se
mantiene en lo más alto de la tabla.
Por la fecha 41 de la Liga Deportiva Confluencia, Regina se impuso en tercera división con goles de Rubén Ferraro, Santiago Cheuquepan, Matheo Haberkorn y Mateo Quinteros por 4-1 ante San Martín de Cipolletti.
