Eduardo Tempone: un embajador reginense en Japón.

Un embajador reginense en Japón: el vínculo con el tango y
las fiestas lejos de casa.
Es el primer rionegrino en asumir como embajador y sus
vivencias despiertan interés dentro y fuera de la provincia. ¿Cómo llegó a
ocupar ese rol?, ¿qué desafíos enfrenta en un país con costumbres tan
distintas?, el tango, ¿puente entre países? y ¿cómo es representar a la
Argentina lejos de casa? Las respuestas, en la nota.
|Eduardo charló en vivo con LCR y contó detalles de su trabajo
y de su vínculo con el tango en Japón.
Foto: LCR Diario Digital.
Aunque separados por 12 horas de diferencia horaria y a más
de 18 mil kilómetros de distancia, la tecnología permitió una charla cercana,
casi como si fuera en el living de casa. Desde el estudio de LCR Radio
Streaming, Celeste Cerezuela dialogó con Eduardo Tempone, reginense y actual
embajador argentino en Japón, en una entrevista que recorrió su rol
diplomático, la vida cotidiana en Tokio, las costumbres japonesas y el fuerte
vínculo que mantiene con su ciudad natal.
Con más de 40 años de trayectoria en la Cancillería, Tempone
es el primer rionegrino en ocupar el cargo de embajador y actualmente
representa al país en uno de los destinos diplomáticos más estratégicos del
mundo.
¿Cómo empieza el día de un embajador en Japón?
Aunque la embajada abre formalmente a las 10 de la mañana,
la jornada comienza bastante antes. “A las 9 ya estamos todos”, contó Tempone.
En el mismo edificio funcionan la residencia oficial, la embajada y el
consulado argentino en Tokio, con un equipo integrado por funcionarios
argentinos y personal local.
Las jornadas son intensas y marcadas por la presencialidad. Reuniones internas, encuentros con empresas, actividades comerciales y eventos culturales forman parte de una agenda diaria diplomatica. “Japón es muy dinámico y la presencialidad es clave por una cuestión cultural”, explicó.
Fiestas distintas: ¿cómo se vive la Navidad y el Año Nuevo
en Japón?
En la charla hubo espacio para comparar las tradiciones
argentinas con las japonesas. En Japón, la Navidad no tiene un carácter
familiar ni religioso: solo el 1,5% de la población es cristiana y el 25 de
diciembre no es feriado. Se vive más como una fecha para parejas o amigos,
similar a San Valentín o más conocido como el Dia de los Enamorados.
El Año Nuevo, en cambio, es una de las celebraciones más importantes del calendario. Se vive en familia, con rituales tradicionales, visitas a templos sintoístas y la observación del primer amanecer del año. Durante esos días rigen fuertes restricciones para los eventos masivos y el consumo de alcohol.
Como dato curioso, Tempone contó que en Navidad miles de
japoneses hacen fila para comprar pollo frito. La costumbre se originó en una
campaña publicitaria de Kentucky Fried Chicken en la década del 60 que quedó instalada
en la cultura popular.
Vivir en Tokio: ¿qué sorprende a un argentino?
Eduardo vive en Japón desde hace dos años y medio. Aunque ya
había viajado en otras oportunidades, residir allí implicó un impacto fuerte. Tokio
es la ciudad más grande del mundo y su área metropolitana concentra una
población similar a la de toda la Argentina.
“El respeto y la idea de no molestar al otro atraviesan
todo”, señaló. Sin embargo, advirtió que comprender la cultura japonesa no es
sencillo. “Tiene muchas capas, como una cebolla. Creés que entendiste y después
te das cuenta de que no”.
Uno de los principales desafíos es el idioma, que combina
tres sistemas de escritura y miles de ideogramas. "Si bien el inglés
permite desenvolverse en el ámbito laboral, la comunicación cotidiana sigue
siendo compleja"
El tango, un puente inesperado entre Argentina y Japón-
El tango es uno de los vínculos más fuertes entre Argentina
y la sociedad japonesa. “Es mi principal vínculo social acá”, confesó. "En
Japón hay una escena tanguera muy desarrollada, con milongas, clases y
conciertos. Solo en Tokio se estima que existen alrededor de 25 milongas
semanales"
El tango llegó al país asiático en la década del 30 y hoy
Japón es considerado una de sus capitales fuera de la Argentina. Para el
embajador, esa conexión tiene sentido: la cultura japonesa valora lo efímero,
lo que fue y ya no está, un sentimiento muy cercano al espíritu del tango.
¿Qué come un argentino en Japón?
Lejos del estereotipo, el sushi no forma parte de la dieta
diaria. "Es caro y se consume de manera ocasional", mencionó Eduardo.
En la vida cotidiana predominan platos como el ramen, el cerdo y el pollo
frito.
El reginense opta por una alimentación sencilla, con
ensaladas y comidas livianas, aunque disfruta del sushi tradicional servido en
la barra de su lugar preferido. Hay sabores y texturas que todavía le resultan
difíciles de aceptar, como el mochi, característico por su consistencia
“chiclosa”.
¿En qué consiste el trabajo de un embajador?
Consultado sobre su rol, Eduardo fue directo: “Abrimos
puertas”. Contactos, relaciones, comprensión cultural y tiempo son
fundamentales para generar vínculos políticos y comerciales.
"Japón es un mercado sofisticado y altamente
competitivo. Argentina exporta productos como langostinos y miel, y en los
últimos años creció el interés por el litio. También existen expectativas en
torno a proyectos energéticos, como el gas licuado."
La diplomacia, aclaró, no se limita a actos formales o
cócteles, aunque estos sean inevitables. Son espacios donde se conocen
personas, se intercambian tarjetas y se construyen relaciones que luego derivan
en decisiones clave.
Cultura e identidad: ¿cómo se construyen vínculos desde
Argentina?
La cultura ocupa un lugar central como herramienta de
influencia y acercamiento entre países. "En el último año, la embajada
argentina en Japón organizó y acompañó más de 150 actividades culturales que acercan
a la cultura Argentina"
El tango es la principal carta de presentación, pero el
folklore también tiene un espacio destacado. "Desde 1975 se realiza un
´Cosquín´ japonés en la prefectura de Fukushima, que incluye un hermanamiento
con la ciudad cordobesa y la incorporación de gastronomía argentina. Todo lo
que empieza en Japón, permanece”, remarcó Tempone, al referirse a la perseverancia
como valor cultural.
De Regina al mundo: ¿cómo fue su recorrido?
La entrevista también permitió repasar su historia personal
y el camino que lo llevó desde Villa Regina hasta uno de los destinos
diplomáticos más importantes del mundo. Eduardo Tempone realizó sus primeros
años de estudio en la Escuela Primaria N° 52 y luego cursó hasta tercer año en
el Colegio Nacional. Más tarde se trasladó a Córdoba, donde finalizó el
secundario en el Colegio Alejandro Carbó.
|Eduardo en su paso por la escuela primaria N° 52 en Regina. Foto: gentileza.
Tras esa etapa, inició su formación universitaria y se abocó
al estudio de Abogacía, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, una
decisión que marcaría el rumbo de una carrera diplomática de más de 40 años en
la Cancillería, con destinos prolongados en Paraguay, Estados Unidos y,
actualmente, Japón.
Aunque viaja con frecuencia a la Argentina, sus visitas a
Regina suelen ser breves. Y cuando vuelve, hay rituales que no se negocian:
empanadas, milanesas y asado siguen siendo infaltables.
En diálogo con Celeste Cerezuela, de LCR Diario Digital, Eduardo Tempone compartió detalles de su rol y de su experiencia personal como embajador en un país con una cultura muy diferente.
