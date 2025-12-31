miércoles, 31 de diciembre de 2025

Eduardo Tempone: un embajador reginense en Japón.

 

Un embajador reginense en Japón: el vínculo con el tango y las fiestas lejos de casa.

Es el primer rionegrino en asumir como embajador y sus vivencias despiertan interés dentro y fuera de la provincia. ¿Cómo llegó a ocupar ese rol?, ¿qué desafíos enfrenta en un país con costumbres tan distintas?, el tango, ¿puente entre países? y ¿cómo es representar a la Argentina lejos de casa? Las respuestas, en la nota.

Eduardo charló en vivo con LCR y contó detalles de su trabajo
y de su vínculo con el tango en Japón.
Foto: LCR Diario Digital.

Aunque separados por 12 horas de diferencia horaria y a más de 18 mil kilómetros de distancia, la tecnología permitió una charla cercana, casi como si fuera en el living de casa. Desde el estudio de LCR Radio Streaming, Celeste Cerezuela dialogó con Eduardo Tempone, reginense y actual embajador argentino en Japón, en una entrevista que recorrió su rol diplomático, la vida cotidiana en Tokio, las costumbres japonesas y el fuerte vínculo que mantiene con su ciudad natal.

Con más de 40 años de trayectoria en la Cancillería, Tempone es el primer rionegrino en ocupar el cargo de embajador y actualmente representa al país en uno de los destinos diplomáticos más estratégicos del mundo.

¿Cómo empieza el día de un embajador en Japón?

Aunque la embajada abre formalmente a las 10 de la mañana, la jornada comienza bastante antes. “A las 9 ya estamos todos”, contó Tempone. En el mismo edificio funcionan la residencia oficial, la embajada y el consulado argentino en Tokio, con un equipo integrado por funcionarios argentinos y personal local.


Las jornadas son intensas y marcadas por la presencialidad. Reuniones internas, encuentros con empresas, actividades comerciales y eventos culturales forman parte de una agenda diaria diplomatica. “Japón es muy dinámico y la presencialidad es clave por una cuestión cultural”, explicó.

Fiestas distintas: ¿cómo se vive la Navidad y el Año Nuevo en Japón?

En la charla hubo espacio para comparar las tradiciones argentinas con las japonesas. En Japón, la Navidad no tiene un carácter familiar ni religioso: solo el 1,5% de la población es cristiana y el 25 de diciembre no es feriado. Se vive más como una fecha para parejas o amigos, similar a San Valentín o más conocido como el Dia de los Enamorados.

El Año Nuevo, en cambio, es una de las celebraciones más importantes del calendario. Se vive en familia, con rituales tradicionales, visitas a templos sintoístas y la observación del primer amanecer del año. Durante esos días rigen fuertes restricciones para los eventos masivos y el consumo de alcohol.

Como dato curioso, Tempone contó que en Navidad miles de japoneses hacen fila para comprar pollo frito. La costumbre se originó en una campaña publicitaria de Kentucky Fried Chicken en la década del 60 que quedó instalada en la cultura popular.

Vivir en Tokio: ¿qué sorprende a un argentino?

Eduardo vive en Japón desde hace dos años y medio. Aunque ya había viajado en otras oportunidades, residir allí implicó un impacto fuerte. Tokio es la ciudad más grande del mundo y su área metropolitana concentra una población similar a la de toda la Argentina.

“El respeto y la idea de no molestar al otro atraviesan todo”, señaló. Sin embargo, advirtió que comprender la cultura japonesa no es sencillo. “Tiene muchas capas, como una cebolla. Creés que entendiste y después te das cuenta de que no”.

Uno de los principales desafíos es el idioma, que combina tres sistemas de escritura y miles de ideogramas. "Si bien el inglés permite desenvolverse en el ámbito laboral, la comunicación cotidiana sigue siendo compleja"

El tango, un puente inesperado entre Argentina y Japón-

El tango es uno de los vínculos más fuertes entre Argentina y la sociedad japonesa. “Es mi principal vínculo social acá”, confesó. "En Japón hay una escena tanguera muy desarrollada, con milongas, clases y conciertos. Solo en Tokio se estima que existen alrededor de 25 milongas semanales"

El tango llegó al país asiático en la década del 30 y hoy Japón es considerado una de sus capitales fuera de la Argentina. Para el embajador, esa conexión tiene sentido: la cultura japonesa valora lo efímero, lo que fue y ya no está, un sentimiento muy cercano al espíritu del tango.

¿Qué come un argentino en Japón?

Lejos del estereotipo, el sushi no forma parte de la dieta diaria. "Es caro y se consume de manera ocasional", mencionó Eduardo. En la vida cotidiana predominan platos como el ramen, el cerdo y el pollo frito.

El reginense opta por una alimentación sencilla, con ensaladas y comidas livianas, aunque disfruta del sushi tradicional servido en la barra de su lugar preferido. Hay sabores y texturas que todavía le resultan difíciles de aceptar, como el mochi, característico por su consistencia “chiclosa”.

¿En qué consiste el trabajo de un embajador?

Consultado sobre su rol, Eduardo fue directo: “Abrimos puertas”. Contactos, relaciones, comprensión cultural y tiempo son fundamentales para generar vínculos políticos y comerciales.

"Japón es un mercado sofisticado y altamente competitivo. Argentina exporta productos como langostinos y miel, y en los últimos años creció el interés por el litio. También existen expectativas en torno a proyectos energéticos, como el gas licuado."

La diplomacia, aclaró, no se limita a actos formales o cócteles, aunque estos sean inevitables. Son espacios donde se conocen personas, se intercambian tarjetas y se construyen relaciones que luego derivan en decisiones clave.

Cultura e identidad: ¿cómo se construyen vínculos desde Argentina?

La cultura ocupa un lugar central como herramienta de influencia y acercamiento entre países. "En el último año, la embajada argentina en Japón organizó y acompañó más de 150 actividades culturales que acercan a la cultura Argentina"

El tango es la principal carta de presentación, pero el folklore también tiene un espacio destacado. "Desde 1975 se realiza un ´Cosquín´ japonés en la prefectura de Fukushima, que incluye un hermanamiento con la ciudad cordobesa y la incorporación de gastronomía argentina. Todo lo que empieza en Japón, permanece”, remarcó Tempone, al referirse a la perseverancia como valor cultural.

De Regina al mundo: ¿cómo fue su recorrido?

La entrevista también permitió repasar su historia personal y el camino que lo llevó desde Villa Regina hasta uno de los destinos diplomáticos más importantes del mundo. Eduardo Tempone realizó sus primeros años de estudio en la Escuela Primaria N° 52 y luego cursó hasta tercer año en el Colegio Nacional. Más tarde se trasladó a Córdoba, donde finalizó el secundario en el Colegio Alejandro Carbó.

Eduardo en su paso por la escuela primaria N° 52 en Regina. Foto: gentileza.

Tras esa etapa, inició su formación universitaria y se abocó al estudio de Abogacía, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, una decisión que marcaría el rumbo de una carrera diplomática de más de 40 años en la Cancillería, con destinos prolongados en Paraguay, Estados Unidos y, actualmente, Japón.

Aunque viaja con frecuencia a la Argentina, sus visitas a Regina suelen ser breves. Y cuando vuelve, hay rituales que no se negocian: empanadas, milanesas y asado siguen siendo infaltables.

Conocé a Eduardo en la nota con video:

En diálogo con Celeste Cerezuela, de LCR Diario Digital, Eduardo Tempone compartió detalles de su rol y de su experiencia personal como embajador en un país con una cultura muy diferente.



