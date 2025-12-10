"La Constitución Provincial de Río Negro fue sancionada el 10 de diciembre de 1957. Entró en vigencia a partir de la fecha de su sanción, aunque fue publicada en el Boletín Provincial el 1 de diciembre de 1959. La última reforma de la Constitución de Río Negro fue el 3 de junio de 1998".
Algunos de los artículos de la Constitución de Río Negro son:
- La provincia se organiza bajo un sistema republicano y democrático de gobierno.
- La Nación no puede disponer de los recursos naturales de la provincia sin un acuerdo previo.
- Las aguas públicas son de dominio del Estado y su uso debe ser otorgado por una autoridad competente.
- La provincia preserva, regula y promueve sus recursos ictícolas.
- Publicado en "COMARCA PATAGONES - VIEDMA: UN VIAJE AL PASADO".
