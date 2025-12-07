Cierre del Campeonato Patagónico de Karting en el Kartódromo del Moto Club Reginense.

NOCTURNO DEL MOTO CLUB REGINENSE.
NOCHE DE CONSAGRACCIONES Y ESPECTÁCULO EN EL MOTO CLUB REGINENSE.
Un cierre brillante tuvo el Campeonato Patagónico de Karting este fin de semana en el Kartódromo del Moto Club Reginense. Durante las noches del viernes 5 y sábado 6 de diciembre, se disputó la 10° y última fecha del calendario, una jornada decisiva que coronó a los campeones de las seis categorías participantes ante un imponente marco de público.
El evento, que marca el final de la temporada oficial, se destacó no solo por la definición de los títulos, sino por el espectáculo integral ofrecido en el predio. Con un buffet iluminado y preparado especialmente para la ocasión, la presencia de stands comerciales y una pantalla gigante que transmitió las competencias vía streaming con tiempos en vivo, el "mejor kartódromo de la Patagonia" se vistió de gala.
Además, la fecha contó con el incentivo del "Premio Especial Pirelli" gentileza de la empresa JD Prestrin, otorgado a los pilotos que marcaron el récord de vuelta en las finales.
𝐋𝐎𝐒 𝐂𝐀𝐌𝐏𝐄𝐎𝐍𝐄𝐒 𝟐𝟎𝟐𝟓.
La fecha arrojó resultados históricos y consagraciones inéditas. En la categoría 125cc, Nicolás Zottele (Villa Regina) escribió una nueva página dorada al convertirse en el primer cuádruple campeón en la historia de la divisional.
En la 150cc 4 Tiempos, el título quedó en manos de Iñaki Hernández (Gral. Roca), mientras que en la categoría Master, Benjamín Zuain (Choele Choel) logró el bicampeonato.
Esta temporada también celebró a los primeros monarcas de las nuevas categorías incorporadas este año: Benjamín Roldán (Catriel) se consagró en Varilleros, y Emiliano Teruel (Chichinales) hizo lo propio en la Juvenil.
Entre los más chicos, Guido Ferreyra (Gral. Roca) se alzó con la copa en la categoría Junior.
𝐑𝐄𝐒𝐔𝐌𝐄𝐍 𝐃𝐄𝐏𝐎𝐑𝐓𝐈𝐕𝐎: 𝐂𝐀𝐓𝐄𝐆𝐎𝐑𝐈𝐀 𝐏𝐎𝐑 𝐂𝐀𝐓𝐄𝐆𝐎𝐑𝐈𝐀.
Categoría 125cc
Con el campeonato ya definido previamente a favor de Nicolás Zottele, la lucha se centró en la carrera final. En pista, el triunfo correspondió inicialmente a Marcos Mungai (Villa Regina), pero tras un recargo, cayó al tercer lugar. La victoria oficial fue para Marcelo Tinti (Villa Regina), seguido por Ángel De Toffol.
Campeonato: 1° Nicolás Zottele, 2° Marcelo Tinti, 3° Marcos Mungai.
Categoría 150cc 4 TIEMPOS
Iñaki Hernández no dejó dudas; ganó la final y selló su primer campeonato. Lo escoltaron en el podio Agustín Zuain (Choele Choel) y Ángel Scuadroni (Neuquén).
Campeonato: Las posiciones finales del torneo reflejan exactamente el podio de la última carrera: 1° Hernández, 2° Zuain, 3° Scuadroni.
Categoría MASTER
Ángel Scuadroni (Neuquén) se llevó la victoria en la final. El segundo puesto obtenido por Agustín Zuain fue determinante para asegurar los puntos necesarios que permitieron lograr el bicampeonato. Mientras que Martín Casamayor subió al tercer escalón del podio
Campeonato: Se repite el podio del año anterior con el título para Zuain, el subcampeonato para Javier Casamayor (Neuquén) y el tercer puesto para Scuadroni.
Categoría JUVENIL
En una de las categorías debutantes, Tiago Revert (Villa Regina) ganó la final. Sin embargo, el segundo puesto le bastó a Emiliano Teruel (Chichinales) para gritar campeón. Joaquín Melita (Villa Regina) completó el podio.
Campeonato: 1° Emiliano Teruel, 2° Tiago Revert, 3° Bruno Tinti (Villa Regina)
Categoría VARILLEROS
Valentín Poli (Gral. Roca) fue el vencedor de la última final del año. No obstante, la regularidad premió a Benjamín Roldán (Catriel) como el primer campeón histórico de la división. Completó el podio con la presencia de Mario Gabrielloni (Neuquén)
Campeonato: 1° Benjamín Roldán, 2° Mario Gabrielloni, 3° Andrés Silveira (Villa Regina).
Categoría JUNIOR
Dominio total de Guido Ferreyra (Gral. Roca), quien ganó la final y el campeonato. Feliciano De Godos fue segundo tanto en la carrera como en el torneo; mientras que Mario Turcovich (Villa Regina) completó el podio de la fecha.
Campeonato: 1° Guido Ferreyra, 2° Feliciano De Godos, 3° Santino Salvioni (Villa Regina).
Desde el Moto Club Reginense agradecemos a pilotos, equipos, sponsors y público por acompañarnos en este gran año. Ahora, a disfrutar del merecido descanso y las fiestas, para reencontrarnos en enero con el inicio del tradicional Campeonato Nocturno de Verano.
Moto Club Reginense.
No hay comentarios:
Publicar un comentario