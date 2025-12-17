El Rally Regional cerró la temporada premiando a sus campeones.
La AVGR y Federación Once cerraron el calendario con el
agasajo a los ganadores de las siete categorías que animaron el Regional.
La Asociación Volantes de General Roca (AVGR) y Federación
Regional Once realizaron el cierre de temporada premiando a los campeones de
las distintas categorías del Rally Regional.
La cita se llevó a cabo en Casinos del Río y sirvió para
darle el cierre al calendario 2025, que tuvo ocho fechas a lo largo del año y
finalizó hace pocos días con el Coronación de Bariloche.
Entre los ganadores recibieron los trofeos junto a sus
navegantes Mauro Rocca, en la Clase A8; Mauro Debasa, en la RC5; Esequiel
Klein, en la A6; Oscar Ibargüen, en la A7; Octavio Fernández, en N2; Emilio
Vega, en N1 y Alejandro Zambón en la división A1, conformaron el cuadro de
honor.
El Regional cerró la temporada y ahora ya piensa en lo que
viene para la próxima, donde pueden surgir novedades en cuanto a los escenarios
y categorías.
Todos los campeones del Rally Regional 2025
A1: Alejandro Zambón – Javier Blasco (Neuquén).
N1: Emilio Vega – Javier Vega (Ingeniero Huergo).
N2: Octavio Fernández – Matías Bernaravicius (G.Roca).
A8: Mauro Rocca (G.Roca) – Manuel De Elías (Cinco Saltos).
A7: Oscar Ibargüen (V.Regina) – Cristian Fernández Pizarro
(G.Roca).
A6: Ezequiel Klein (Nqn) – Joaquín Rojas (SM Andes).
RC5: Mauro Debasa (Catriel)-Matías Aman (Cipolletti).
En tanto los campeones absolutos fueron: Debasa – Aman.
