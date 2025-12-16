martes, 16 de diciembre de 2025

Comenzó nuevo diagnóstico energético en una frutícola del Alto Valle


La Secretaría de Energía y Ambiente inició junto al INTI un diagnóstico energético en la frutícola Polano S.A., en Villa Regina, para relevar consumos, comprender variables clave e identificar oportunidades de mejora en eficiencia y uso racional de la energía.

Crédito: Gobierno de Río Negro.

La actividad incluyó una visita técnica a las instalaciones de la empresa, con el objetivo de realizar el relevamiento inicial que da comienzo al diagnóstico energético. El trabajo permitirá conocer en profundidad el consumo de energía y detectar medidas concretas para optimizar recursos energéticos y productivos.

Un relevamiento para mejorar la eficiencia

El diagnóstico busca identificar oportunidades de mejora en la eficiencia energética y en el uso racional de los recursos, promoviendo procesos más eficientes y sostenibles. Este tipo de herramientas aporta información técnica para planificar acciones de ahorro, reducir consumos innecesarios y fortalecer la competitividad.

Programa provincial con alcance en distintos sectores

Los diagnósticos se realizan de manera regular en pymes, industrias, empresas y dependencias estatales de diversos rubros. Son financiados por la Secretaría de Energía y Ambiente y ejecutados por entidades calificadas, en este caso, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Polano S.A. se dedica desde hace más de 50 años a la producción de peras y manzanas, consolidándose como una referencia del sector frutícola del Alto Valle. La empresa cuenta actualmente con 28 hectáreas productivas: 53% de plantaciones de peras y 47% de manzanas, totalizando 393.915 plantas, y sostiene un compromiso activo con la sustentabilidad.

***  Fuente de información: Comunicación Gobierno de Río Negro.

