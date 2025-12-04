DEFINICIÓN NOCTURNA E HISTÓRICA EN EL MOTO CLUB REGINENSE. Última fecha del Campeonato Patagónico de Karting.

DEFINICIÓN NOCTURNA E HISTÓRICA EN EL MOTO CLUB REGINENSE.
Será el Gran Premio Coronación, con el atractivo adicional de otorgar puntaje doble a los participantes. Esta condición será determinante para definir los títulos en las categorías 150cc 4 Tiempos, Master, Juvenil, Junior y Varilleros, las cuales llegan a esta instancia con finales abiertos y múltiples candidatos.
Cronograma de actividades: La acción en pista comenzará el viernes a las 20:00hs con las verificaciones administrativas y entrenamientos libres. El sábado, la actividad oficial iniciará a las 19:30hs, culminando con las finales bajo las luces y la posterior premiación de los campeones de la temporada.
