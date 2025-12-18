Liga Municipal de Veteranos 2025.

Cierre de las categorías Súper y Veteranos en la Isla 58.
𝗘𝗻
𝗩𝗲𝘁𝗲𝗿𝗮𝗻𝗼𝘀,
se premió del 3º al 6º puesto, quedando pendiente la final entre Los Gringos y
Barrio Pretto.
3º Barrio Nuevo.
4º Antártida.
5º Barrio Malvinas.
6º Chichinales B.
𝗚𝗼𝗹𝗲𝗮𝗱𝗼𝗿
𝘆
𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮:
Manuel Parra de Antártida, con 25 goles.
𝗘𝗻 𝗦𝘂́𝗽𝗲𝗿, 𝗲𝗹 𝗽𝗼𝗱𝗶𝗼 𝗳𝘂𝗲:
1º Hidrovalle.
2º Nuevo City.
3º Supergringos.
4º Don Bosco.
5º Don Tito.
6º Barrio Nuevo.
𝗙𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮 𝘆 𝘃𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗼𝘀 𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗱𝗮: Mario González de Hidrovalle.
Fuente de información: Municipalidad de Villa Regina.
