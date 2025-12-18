jueves, 18 de diciembre de 2025

Liga Municipal de Veteranos 2025.

 



Cierre de las categorías Súper y Veteranos en la Isla 58.

 𝗘𝗻 𝗩𝗲𝘁𝗲𝗿𝗮𝗻𝗼𝘀, se premió del 3º al 6º puesto, quedando pendiente la final entre Los Gringos y Barrio Pretto.

 3º Barrio Nuevo.

 4º Antártida.

5º Barrio Malvinas.

6º Chichinales B.

𝗚𝗼𝗹𝗲𝗮𝗱𝗼𝗿 𝘆 𝗳𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮: Manuel Parra de Antártida, con 25 goles.

  𝗘𝗻 𝗦𝘂́𝗽𝗲𝗿, 𝗲𝗹 𝗽𝗼𝗱𝗶𝗼 𝗳𝘂𝗲:

1º Hidrovalle.

 2º Nuevo City.

  Supergringos.

4º Don Bosco.

5º Don Tito.

6º Barrio Nuevo.  

𝗙𝗶𝗴𝘂𝗿𝗮 𝘆 𝘃𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗲𝗻𝗼𝘀 𝘃𝗲𝗻𝗰𝗶𝗱𝗮: Mario González de Hidrovalle.

Fuente de información: Municipalidad de Villa Regina.

Publicado por en
Etiquetas: , , ,

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)