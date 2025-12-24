2026 Regata Internacional del Río Negro ayer cerraron las inscripciones.

RÍO NEGRO YA TIENE A SUS GLADIADORES.
Ayer cerraron las inscripciones y la cifra es oficial: 111
embarcaciones irán en busca de la gloria eterna en las distintas categorías de
esta edición de oro.
Además, serán 6 embarcaciones las que recorran el río Negro
en la modalidad de touring. Esta travesía es recreativa, sin tiempos, con el
fin de que disfruten y conozcan el río.
228 palistas en total, de los cuáles 222 que buscarán quedar
en la historia.
FALTA MUY POCO ¿ESTÁN LISTOS/AS? SE ACERCA EL INICIO.
NOS VEMOS EN PLOTTIER EL PRÓXIMO 8 DE ENERO-
*** Regata Internacional Del Río Negro.
