2026 Regata Internacional del Río Negro ayer cerraron las inscripciones.




 RÍO NEGRO YA TIENE A SUS GLADIADORES.

Ayer cerraron las inscripciones y la cifra es oficial: 111 embarcaciones irán en busca de la gloria eterna en las distintas categorías de esta edición de oro.

Además, serán 6 embarcaciones las que recorran el río Negro en la modalidad de touring. Esta travesía es recreativa, sin tiempos, con el fin de que disfruten y conozcan el río.

228 palistas en total, de los cuáles 222 que buscarán quedar en la historia.

FALTA MUY POCO ¿ESTÁN LISTOS/AS? SE ACERCA EL INICIO.

NOS VEMOS EN PLOTTIER EL PRÓXIMO 8 DE ENERO-

