martes, 16 de diciembre de 2025

CHICHINALES PESEBRE VIVIENTE 2025.

 

CHICHINALES
PESEBRE VIVIENTE
Los esperamos éste viernes 19 a las 21:30 en la Plaza Cardenal Cagliero.
Invita La Parroquia San José Gabriel del Rosario Brochero.
