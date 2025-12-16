martes, 16 de diciembre de 2025
CHICHINALES PESEBRE VIVIENTE 2025.
CHICHINALES
PESEBRE VIVIENTE
Los esperamos éste viernes 19 a las 21:30 en la Plaza Cardenal Cagliero.
Invita La Parroquia San José Gabriel del Rosario Brochero.
