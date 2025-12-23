Robos en el pino de Navidad de la rotonda y daños en el Parque Temático de los Dinosaurios.

¿Robo o travesura?: reponen focos en el pino navideño de la rotonda de Regina.
Ésta mañana se informó desde el Municipio que en las últimas horas se registró el robo de algunos focos del pino de Navidad ubicado en la rotonda de la Ruta Nacional 22, uno de los espacios más visitados durante esta época del año tanto por vecinos como por turistas que se detienen a tomar fotografías.
Además del daño ocasionado, desde el Ejecutivo municipal advirtieron que este tipo de acciones genera un riesgo eléctrico, ya que al faltar los focos quedan expuestas conexiones que pueden resultar peligrosas para quienes se acercan al lugar, especialmente niños y niñas.
Ante esta situación, personal municipal procedió a reponer los focos sustraídos esta mañana, al tiempo que se pidió a la comunidad colaborar con el cuidado de la decoración navideña instalada tanto en la rotonda de la Ruta 22 como en la Plaza Primeros Pobladores, entendiendo que se trata de elementos pensados para el disfrute de toda la comunidad y de los visitantes que se detienen a fotografiarse en el lugar.
En paralelo, hace instantes desde la junta vecinal de Villa Alberdi se indicó al diario digital LCR que también se registraron hechos de vandalismo en el Parque Temático de los Dinosaurios. El barrio este mes celebró su 80° aniversario y por ese motivo la plaza sido objeto de una serie de mejoras. Según se informó, algunos cestos de residuos fueron dañados y parte de la estructura perimetral de la plaza apareció vandalizada.
Desde el Municipio solicitaron a los vecinos que, ante la detección de este tipo de situaciones, den aviso inmediato a las autoridades correspondientes, con el objetivo de preservar los espacios públicos que son patrimonio de toda la comunidad.
