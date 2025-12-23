martes, 23 de diciembre de 2025

Robos en el pino de Navidad de la rotonda y daños en el Parque Temático de los Dinosaurios.


 ¡𝗖𝘂𝗶𝗱𝗲𝗺𝗼𝘀 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗼𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗻𝗮𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻̃𝗮! | 𝗥𝗲𝗴𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗲𝗹 𝗿𝗼𝗯𝗼 𝗱𝗲 𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗳𝗼𝗰𝗼𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗶𝗻𝗼 𝗱𝗲 𝗡𝗮𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱 ubicado en la rotonda. Además del daño, 𝗲𝘀𝘁𝗮 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮 𝘂𝗻 𝗿𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼 𝗲𝗹𝗲́𝗰𝘁𝗿𝗶𝗰𝗼 para quienes se acercan al lugar.

𝗣𝗲𝗱𝗶𝗺𝗼𝘀 𝗮 𝘃𝗲𝗰𝗶𝗻𝗼𝘀 𝘆 𝘃𝗲𝗰𝗶𝗻𝗮𝘀 𝗰𝗼𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝗿 𝗰𝘂𝗶𝗱𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮 𝗱𝗲𝗰𝗼𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 de la rotonda de Ruta 22 y de la Plaza Primeros Pobladores, que es de todos y todas.
¿Robo o travesura?: reponen focos en el pino navideño de la rotonda de Regina.

También hubo daños en el Parque Temático de los Dinosaurios en Villa Alberdi.

Ésta mañana se informó desde el Municipio que en las últimas horas se registró el robo de algunos focos del pino de Navidad ubicado en la rotonda de la Ruta Nacional 22, uno de los espacios más visitados durante esta época del año tanto por vecinos como por turistas que se detienen a tomar fotografías.

Además del daño ocasionado, desde el Ejecutivo municipal advirtieron que este tipo de acciones genera un riesgo eléctrico, ya que al faltar los focos quedan expuestas conexiones que pueden resultar peligrosas para quienes se acercan al lugar, especialmente niños y niñas.

Ante esta situación, personal municipal procedió a reponer los focos sustraídos esta mañana, al tiempo que se pidió a la comunidad colaborar con el cuidado de la decoración navideña instalada tanto en la rotonda de la Ruta 22 como en la Plaza Primeros Pobladores, entendiendo que se trata de elementos pensados para el disfrute de toda la comunidad y de los visitantes que se detienen a fotografiarse en el lugar.

En paralelo, hace instantes desde la junta vecinal de Villa Alberdi se indicó al diario digital LCR que también se registraron hechos de vandalismo en el Parque Temático de los Dinosaurios. El barrio este mes celebró su 80° aniversario y por ese motivo la plaza sido objeto de una serie de mejoras. Según se informó, algunos cestos de residuos fueron dañados y parte de la estructura perimetral de la plaza apareció vandalizada.

Desde el Municipio solicitaron a los vecinos que, ante la detección de este tipo de situaciones, den aviso inmediato a las autoridades correspondientes, con el objetivo de preservar los espacios públicos que son patrimonio de toda la comunidad.

* LA COMUNA DE VILLA REGINA.
