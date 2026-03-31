martes, 31 de marzo de 2026

Club Atlético Regina, El Albo se impuso ante el Club Cipolletti.

 


Club Atlético Regina, El Albo se impuso ante el Club Cipolletti por la 3° fecha de la Zona Campeonato del Torneo Apertura.

Se disputó a las 22:00 hs  “El Albo” le ganó al Club Cipolletti de la mano de Lautaro Caló, quien marcó el 1-0 resultado del partido.

Hoy el Club Atlético Regina, Deportivo Roca, Argentinos del Norte e Ingeniero Huergo compiten en la tabla de posiciones-

En tercera terminó 3-3 final.

Por la fecha 3 de la Liga Deportiva Confluencia, Regina se impuso por 4-0 en pre décima ante Cipolletti en casa.


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