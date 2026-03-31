Club Atlético Regina, El Albo se impuso ante el Club
Cipolletti por la 3° fecha de la Zona Campeonato del Torneo Apertura.
Se disputó a las 22:00 hs “El Albo” le ganó al Club Cipolletti de la
mano de Lautaro Caló, quien marcó el 1-0 resultado del partido.
Hoy el Club Atlético Regina, Deportivo Roca, Argentinos del
Norte e Ingeniero Huergo compiten en la tabla de posiciones-
En tercera terminó 3-3 final.
Por la fecha 3 de la Liga Deportiva Confluencia, Regina se
impuso por 4-0 en pre décima ante Cipolletti en casa.
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