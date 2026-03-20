44 años de Canal 10.

Hoy canal 10 cumple 44 años Nació en un tiempo áspero del país. El 20 de marzo de 1982, en plena dictadura militar argentina, comenzaba a transmitir en General Roca como Canal 11 (LU 92 TV), con recursos limitados pero una misión clara: llevar información y voz propia al Alto Valle.
En 1984, ya con la democracia recuperada bajo Raúl Alfonsín, dio el paso clave al convertirse en Canal 10. El cambio no fue solo de frecuencia: marcó una nueva identidad, dejando atrás símbolos de otra época ligados a figuras como Julio Argentino Roca y Lorenzo Vintter para abrirse a una comunicación más representativa.
Desde General Roca, y bajo la órbita de Radio Televisión Río Negro, el canal extendió su señal a toda la provincia mediante repetidoras, convirtiéndose en un actor central de la vida rionegrina. Programas como “Juventud en Acción” reflejaron esa cercanía con la comunidad.
Afiliado a El Trece, logró combinar contenidos nacionales con una fuerte producción local. A lo largo de los años, acompañó hechos clave —como la Regata Internacional del Río Negro— y se consolidó como referencia informativa en la Patagonia.
Hoy, Canal 10 es más que una señal: es memoria, identidad y una pantalla que sigue contando la historia de Río Negro.
*** Facebook de ROCA DEL AYER (pichi cafetero).
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La foto del recuerdo: JUVENTUD EN ACCIÓN en la tarde del domingo de TV Canal 10.
Esta foto es de los años ´90 pertenece al programa Juventud en Acción una producción regional de TV Canal 10 en las tardes del domingo.
Conducían el mismo Oscar Eduardo Díaz que por aquellos años trabajaba, también, en L.U. 16 Radio Río Negro, decana de radios reginenses y era propietario de "La Coqueta" la confitería del Círculo Italiano con Carlos Anchustegui; era acompañado por Delia Dieterle.
Conducían el mismo Oscar Eduardo Díaz que por aquellos años trabajaba, también, en L.U. 16 Radio Río Negro, decana de radios reginenses y era propietario de "La Coqueta" la confitería del Círculo Italiano con Carlos Anchustegui; era acompañado por Delia Dieterle.
En este programa participaban muchos colegios secundarios de la provincia de Río Negro el curso ganador se hacía acreedor de viajes. Estuvo por una cuatro temporada. Los colegios de Regina fueron ganadores de estas jornadas.
Publicado en ¡BIEN DE REGINA!
2018
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