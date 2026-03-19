jueves, 19 de marzo de 2026

Club Atlético Integración Deportiva, CAID sigue adelante.



 Este es el fruto de este club.

Reflejamos en cada imagen , cada hierro ,cada butaca y todo lo logrado en tan poco tiempo demostrando ,que con dedicación ,amor y trabajo ,todo es posible , gracias familias, profes, jugadores, Juan Cruz , el negro, Jorge Chandia y colaboradores y por todo lo que aún falta.
Villa Regina, Huergo, Godoy y muchos más lugares que si ven y confían en nosotros como el primer día esto también lo hicieron ustedes ¡Y nadie más !


Club Atlético Integración Deportiva, CAID.
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