Koko aumentará la frecuencia de sus servicios en el Alto Valle: cuáles son los nuevos horarios y hasta dónde llegan.
La medida fue anunciada por el Gobierno de Río Negro y se
aplicará en conjunto con la empresa. Los horarios y recorridos.
A partir del 1° de abril aumentarán las frecuencias en el
transporte interurbano de pasajeros en el Alto Valle de la empresa Koko, con el
objetivo de mejorar el servicio en los horarios de mayor demanda. La medida fue
anunciada por el Gobierno de Río Negro y se aplicará en conjunto con la
empresa.
El aumento estará enfocado principalmente en las franjas
horarias pico: mañana, mediodía y media tarde donde, donde se registra un mayor
volumen de pasajeros. Las mejoras impactarán en el corredor que conecta las
ciudades de General Roca, Villa Regina, Ingeniero Huergo y General Godoy.
La decisión de ampliar las frecuencias responde al crecimiento
sostenido de la demanda, especialmente de trabajadores y estudiantes que
utilizan el transporte público a diario, lo que
Mayor frecuencia para el servicio de Koko en el Alto Valle:
horarios y localidades.
Uno de los cambios más importantes será la incorporación de
una nueva conexión desde Valle Azul. De lunes a viernes, habrá un servicio que
partirá a las 6:45 de la mañana, permitiendo vinculación con Villa Regina y
otras localidades, e incluso con la ciudad de Neuquén en horarios clave.
En particular, se sumarán servicios en el tramo entre Villa
Regina, Huergo y Godoy. Con estas incorporaciones, el sistema alcanzará un
total de nueve frecuencias diarias, operativas de lunes a lunes.
Publicado en Diario Río Negro.
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