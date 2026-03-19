NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO...
¡¡¡SE VIENE EL CENTENARIO !!!
En agradable, desestructurada y sumamente emotiva conferencia de prensa, se presentaron en sociedad los festejos del Centenario de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
La misma se llevó a cabo en el Salón de Usos Multiples del Instituto educativo que lleva el nombre de Nuestra Parroquia aquí en Villa Regina.
El evento contó con la presencia de autoridades municipales de nuestra ciudad y su zona de influencia, Legisladores Circuitales y Provinciales, también autoridades eclesiásticas, miembros de la comisión organizadora, referentes del sector empresarial, comercial, cultural, educacional, deportivo, servidores públicos y de seguridad, de la salud, medios de prensa y vecinos en general, dónde se hizo hincapié en que éste "Centenario" no es solo un festejo religioso, sino un evento que eleva y destaca la identidad reginense.
El director general de la presencia salesiana en nuestra ciudad, padre Vicente Tirabasso anunció en el inicio de la conferencia que los festejos no se limitarán a una fecha puntual, sino que se extenderán durante un año y medio.
Por su parte el intendente interino (de orden y en ausencia) Maximiliano Garre, puso en valor el patrimonio arquitectónico informando que se han completado los trabajos de reparación de las luces externas del templo, recordando también las remodelaciones de la fachada realizadas anteriormente.
Aunque sin embargo, el mantenimiento sigue siendo un desafío.
A lo que Philippe Dye, ecónomo de la parroquia, comentó que se encuentran gestionando los fondos necesarios ante el Gobierno Provincial, para solucionar entre otros, problemas de filtraciones en el edificio y proceder a la pintura interna de la parroquia.
Continuando con la cronología de lo acontecido en la tarde noche de éste miércoles María Cristina "La Tati" Macenco, integrante de la comisión de trabajo y estrecha colabora de la obra Salesiana, detalló que el objetivo es integrar a toda la comunidad a través de diversas propuestas, entre ellas
La Misa Central se realizará el 12 de abril a las 11:00 de la mañana; aunque la fecha exacta del centenario es el 4 de abril, se decidió postergarla una semana debido a la coincidencia con las Pascuas.
Deporte y Solidaridad: Se planea una maratón familiar solidaria.
Cultura y Educación: Los estudiantes de nivel secundario participarán en la creación de murales, y se trabajará en conjunto con el Museo local.
Memoria Gráfica: Se confeccionarán diferentes gacetillas que finalmente confluiran en la edición de una revista especial del Centenario de la presencia Salesiana en nuestra ciudad y la región.
En tanto que la ex docente e historiadora Sra. Celia Moschini brindó un marco contextual invaluable, recordando que el Ingeniero Bonoli, en los albores de la ciudad, reservó estratégicamente una manzana para el templo. Relató que fueron los colonos quienes, con esfuerzo propio, comenzaron la colecta de fondos que culminó el 4 de abril de 1926 con la colocación de la piedra fundamental.
"La piedra fue colocada por Héctor Grifoni —abuelo de Palino Grifoni, presente hoy aquí— y la esposa del ingeniero colaborador de Bonoli", destacó Moschini, subrayando el vínculo generacional de la institución.
En una notable y emotiva participación el Nieto de Héctor Grifoni, Palino, "un destacado colaborador de nuestra comunidad", con un dejo de tristeza, expreso su dolor y enojo para con quienes tomaron "la decisión inconsulta" de derribar la Capilla que con gran esfuerzo aquellos "Primeros Pobladores" levantaron, no solo como testimonio de fé, si no también como símbolo de esperanza y hermandad de aquellos colonos que se cobijaron aquí, en la agreste Patagonia, bajo el manto sagrado del Altísimo... Nuestro Señor.
Ya en el final de la presentación centenaria, el Cura Párroco Enrique Lapadula (recién llegado a estás latitudes), instó a los presentes y a la comunidad en general a "vivir para celebrar y celebrar para vivir", detallando que la Parroquia coordina la vida espiritual de siete iglesias distribuidas en distintos barrios de nuestra ciudad.
El Padre Vicente concluyó la conferencia con la lectura de la oración del Centenario, marcando el inicio formal de un camino hacia el próximo 4 de Abril del 2026, día en que se cumplirán los 100 años de la colocación de la piedra basal, hito fundamental para quienes profesaban la fe por aquel entonces y, hoy encuentra a sus descendientes reunidos en la casa de Díos, próximos a festejar el Centenario de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario.
Agradecemos infinitamente a quienes acompañaron está presentación que no es otra cosa que revalorizar nuestra identidad.
GRACIAS TOTALES A:
Franco Obregón, Jenny Potes, Diego Collino, Luis Fiordelli, Silvina Cardelli, Maru Fiordelli, María Paillapi, Silvana Pancani, Palino Grifoni, Jorge Linares, Celeste Cerezuela, Douglas Sallago, María Ester Martos, Walter Clem Harmsen, Luis Ibancich, Albino Garrone, Malcon Kalasnicoi, Lidia Molina, Patricia Porrino, Enzo Temperini, Yolanda Rojas, Veronica Jauregui, Barbara Carnero, Claudia Maidana, Mabel Lanaro, Socorro Orgeira, Javier Acevedo, Bolsa Gómez, Silvia Morales, Vanesa Lagos, Jorge Vodanovich, Mariana Carra, Gisela Latini, Gabriela Maida, Maximiliano Garré, Carla Rodríguez, Natalia Vergara, Griselda Vecchi, Daniel Sierro, Liliana Cavasin, Silvio Rodríguez,
Ivana Milanesi, Jairo Carrizo, Marcelo Tesan, María Cristina Macenco, Celia Moschini, Philippe Dye, Amaro Figueroa, Azul González, Rocío Rochón, Raúl Lemunao, Ester Castillo, Claudia Arrieta, Marta Minchel y Rita Martinez, Guillermo Medina y Santy García.
Gobierno Río Negro
Viedma, 18 de marzo de 2026
AL SR. DIRECTOR GENERAL PRESENCIA SALESIANA
P. VICENTE TIRABASSO
S/D
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted en respuesta a la amable invitación que atentamente me hiciera llegar para participar de la "CONFERENCIA DE PRENSA PARA EL LANZAMIENTO OFICIAL DE LAS FESTIVIDADES POR EL CENTENARIO DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO", a realizarse este miércoles en la localidad de Villa Regina.
Lamentablemente, por compromisos asumidos con anterioridad, no podré estar presente en este encuentro. No obstante, quiero agradecer su invitación, y desearles una excelente jornada. Asimismo, le pido que haga llegar un cordial saludo a todos y cada uno de los allí presentes.
ALBERTO WERETILNECK
GOBERNADOR
PROVINCIA DE RIO NEGRO
"Con el generoso aporte de Rocío Rochón, Azul Gonzáles y Marcelo Tesan".
Radio Slogan 94.7
Somos parte de tú vida
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