SEMANA SANTA EN NUESTRA CIUDAD.
Programa Semana Santa Parroquia "Nuestra Señora del Rosario".
ESPACIOS PARA RECONCILIACIÓN
Centro:
Lunes 30/3, martes 31/3 y miércoles 1/4 a las 19:00
Resto de las comunidades:
1 hora antes de Misa.
MISA DE RAMOS
Sábado 28/3:
Chacra "Don Bosco": 16:00
"Virgen Misionera": 18:00
"San Sebastián": 19:00
•"Perpetuo Socorro": 19:30
-Domingo 29/3:
"Sagrado Corazón de Jesús" (Godoy): 09:30
"Niño Jesús": 10:00!
"San Cayetano": 10:30
Centro: 11:00 y 20:00
"María Auxiliadora": 18:00
JUEVES SANTO - CENA DEL SEÑOR
Centro (todas las Comunidades): 20:00
VIERNES SANTO - VIA CRUCIS
"Sagrado Corazón de Jesús": 16:00
Salida desde la Virgen (al lado de ex Comisaría 65)ª, hasta la Cruz (Estación del Ferrocarril).
Centro: 19:00
Salida desde la Cruz
(Av. Las Heras y San Lorenzo).
PASCUA DE RESURRECCIÓN
-Sábado 4/4: Vigilia Pascual
Chacra "Don Bosco": 16:00
"Virgen Misionera": 18:00
"San Sebastián": 19:00
"Perpetuo Socorro": 19:30
Centro: 20:00
Dimingo 5/4: Misa de Pascua
"Sagrado Corazón de Jesús": 09:30
"Niño Jesús": 10
"San Cayetano": 10:30
Centro: 11:00 y 20:00
"María Auxiliadora": 18:00
* SALESIANOS DE DON BOSCO.
PRESENCIA SALESIANA Villa Regina.
