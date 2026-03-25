Finalizaron la obra de renovación de telones y bambalinas en la sala del Cine Teatro Círculo Italiano.

Círculo Italiano inauguró la renovación de la caja negra de su escenario, una obra que no se realizaba desde hace 25 años. El proyecto, iniciado en 2024, incluyó la renovación integral de telones y bambalinas de la sala teatro.
La intervención original había sido posible, en su momento, gracias a un proyecto presentado al Fondo Nacional de las Artes, mismo por Kimi Kamada y la institución.
La obra actual fue ejecutada en su totalidad con fondos propios y finalizada el sábado 21 de marzo. Los trabajos estuvieron a cargo de Kimi y Alejandra Kamada, con la colaboración de Mariana Krbavcic, quienes llevaron adelante la confección de más de 300 metros de tela durante el verano.
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