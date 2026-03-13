LICENCIA DE ALBRIEU: ASUNCIONES DE GARRÉ COMO INTENDENTE Y DE UN NUEVO CONCEJAL.
El intendente Luis Albrieu se tomó licencia por un mes y será reemplazado en el cargo por Maximiliano Garré, a partir del miércoles. Hasta ese momento la intendencia estará a cargo de la secretaria de Desarrollo Humano. Esta situación obliga a que asuma un nuevo concejal y a un reordenamiento dentro del Concejo Deliberante.
Este viernes la noticia sacudió a la política local cuando se conoció que Luis Albrieu se tomó una licencia de un mes como intendente, por motivos personales y sin goce de haberes. Como el pedido de licencia excede los 10 días hábiles, de acuerdo al artículo 46 de la Carta Orgánica Municipal, deberá dejar la intendencia en manos del presidente del Concejo Deliberante Maximiliano Garré.
En este sentido los pasos a cumplir son los siguientes: el martes en sesión ordinaria el Concejo Deliberante deberá aprobar por ordenanza el pedido de licencia de Albrieu y designar a Maximiliano Garré como intendente, a partir del 18 de marzo y por un período de 25 días corridos, de acuerdo a lo solicitado por el Poder Ejecutivo.
En este punto cabe aclarar que, el intendente Luis Albrieu ya se encuentra desde este viernes en uso de su licencia y, por decreto N° 025/26, dejó a cargo de la intendencia hasta el miércoles, a la espera de la asunción de Garré, a la secretaria de Desarrollo Humano Ayelén Morales. Por lo que en total la licencia cumplirá el mes.
Por otro lado, toda esta situación tendrá efecto también en el Concejo Deliberante. Es que con Garré cumpliendo el rol de intendente, se generará su salida temporal del cuerpo legislativo dejando una banca sin ocupar. Y según el artículo 21 de la Carta Orgánica Municipal corresponde seguir el orden de lista de los candidatos que no fueron electos para determinar su reemplazo.
Como Garré ingresó por la lista de Compromiso con Regina, espacio que logró cuatro bancas, la primera opción de reemplazo es Melina Sánchez, militante de Juntos Somos Río Negro. Recordemos que para las elecciones municipales del 2023 el gobernador Alberto Weretilneck y Luis Albrieu cerraron un acuerdo político y fueron con lista unificada. De no poder asumir Sánchez, las opciones continúan con Sergio Agüero y Norma Gonzalo. La persona que asuma será para cumplir el mismo tiempo que Garré estará en la intendencia.
Además, como parte de un reordenamiento interno obligado, con la salida de Maximiliano Garré del Concejo Deliberante, la presidencia del cuerpo legislativo quedará a cargo de Claudia Maidana, representante de Juntos Somos Río Negro. Mientras que María Eugenia Paillapi pasará a ser la vicepresidenta primera.
Publicado en REGINA NOTICIAS.
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