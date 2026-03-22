ARRANCÓ LA LIGA CONFLUENCIA. EL ALBO PISO FUERTE Y GODOY TUVO UN REGRESO SOÑADO.

Después de la espera y las reprogramaciones, la pelota volvió a rodar en los estadios regionales. El Campeonato Apertura de la Liga Deportiva Confluencia tuvo su puntapié inicial este fin de semana con la disputa de la segunda fecha, dejando un saldo positivo para el vigente campeón y una jornada histórica para los equipos que regresaron a la competencia.
El Club Atlético Regina, último campeón del certamen, ratificó su jerarquía en su visita a Fernández Oro. El equipo reginense se impuso con autoridad por 2 a 0, gracias a las definiciones de Tobías Rivas y Rubén García, quien sentenció el marcador. Por su parte, la división Reserva (Tercera) repartió puntos tras igualar 1 a 1, con gol de Mateo Piñol para la visita.
La otra cara de la moneda en la zona fue para Círculo Italiano. En el «Dante Vesprini», el Granate se midió ante un peso pesado: La Amistad de Cipolletti. El actual subcampeón mostró su poderío y se llevó los puntos a casa con un 4 a 2 final. Para los locales descontaron Mariano Cheuquepan y Leonel Molinet. En la antesala, la Tercera del equipo cipoleño también se llevó la victoria por la mínima diferencia (1-0).
El dato de color y emoción de la jornada lo dio el Deportivo Godoy. Tras 34 años de ausencia en la Liga, el equipo volvió al ruedo con una victoria que hizo delirar a su gente. En su estadio, venció 2 a 1 a Deportivo Mainqué. Alonso Lebarne, tras una jugada preparada de tiro libre, y Horacio Gutiérrez fueron los autores de los goles históricos. La Tercera no pudo completar el festejo y cayó 1 a 0.
Por otro lado, el Club Social y Deportivo Chichinales también marcó su retorno oficial recibiendo a Alto Valle. Fue un encuentro cerrado que terminó en un empate 0 a 0, donde las defensas se impusieron sobre los ataques. En el duelo de Tercera, el conjunto allense fue superior y goleó 3 a 0 al equipo del «Portal del Valle».
LO QUE VIENE, LA PRIMERA FECHA A JUGAR EL FERIADO.
Debido a las reprogramaciones previas, este martes de feriado se recuperará la primera fecha del torneo. La actividad no da respiro y los equipos regionales ya tienen la hoja de ruta para mañana.
Publicado en INFOREGINA.
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