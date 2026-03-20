viernes, 20 de marzo de 2026

EL 21 LA FILARMÓNICA DE RÍO NEGRO LLEGA A VILLA REGINA. ESTARÁ EN EL CÍRCULO ITALIANO.

 

 LA FILARMÓNICA DE RÍO NEGRO EN VILLA REGINA.

El concierto “Arquitectos del Sonido: forma y color”, se presenta en la ciudad bajo la dirección del maestro mexicano José Areán.

La función será el sábado 21, a las 20horas, en el Cine Teatro Círculo Italiano. Las entradas son gratuitasy pueden retirarse presentando DNI en la boletaría del Cine Teatro Círculo Italiano.́𝗮 del teat

El programa incluirá obras de Béla Bartók, Wolfgang Amadeus Mozart y Piotr Ilich Tchaikovsky, con la participación de solistas invitados en un recorrido sonoro que atraviesa el folklore centroeuropeo, la elegancia clásica y el lirismo romántico.

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