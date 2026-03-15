La localidad de General Enrique Godoy suspendió el Desfile Cívico por las condiciones climáticas adversas programado para hoy a las 18 horas.
Ayer se realizó el Acto Oficial 103º Aniversario y la reinauguración del Paseo Suyai y una conmemoración especial junto a quienes fueron y son parte de la Academia Suyai, celebrando su creación y su trayectoria en la comunidad.
Hoy a las 21:00 hs en el Polideportivo Municipal es la convocaatoria para que los vecinos de General Godoy puedan disfrutar esta última noche.
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