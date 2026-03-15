domingo, 15 de marzo de 2026

Hoy a las 21:00 hs en el Polideportivo Municipal es la convocaatoria para que los vecinos de General Godoy puedan disfrutar esta última noche.



La localidad de General Enrique Godoy suspendió el Desfile Cívico por las condiciones climáticas adversas programado para hoy a las 18 horas.
Ayer se realizó el Acto Oficial 103º Aniversario y la reinauguración del Paseo Suyai y una conmemoración especial junto a quienes fueron y son parte de la Academia Suyai, celebrando su creación y su trayectoria en la comunidad.

Hoy a las 21:00 hs en el Polideportivo Municipal es la convocaatoria para que los vecinos de General Godoy puedan disfrutar esta última noche.

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