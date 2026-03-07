sábado, 7 de marzo de 2026

103º Aniversario de General Enrique Godoy - Programa de actividades.

 103° Aniversario de General Enrique Godoy




La Municipalidad de General Enrique Godoy invita a toda la comunidad a celebrar juntos un nuevo aniversario de nuestra ciudad con tres días de música, espectáculos y actividades para toda la familia.
 Viernes 13 de marzo
 Comenzamos los festejos con una noche llena de música, danzas y artistas locales.
 Programación
19:00 hs – Amigos Godoyenses
19:10 hs – Danzas Árabes “Kadidja”
19:20 hs – Folclore Adultos Mayores
19:30 hs – Jazmín de Luna
19:40 hs – Taller Municipal de Bandas
20:00 hs – Pueblo
20:45 hs – Canto del Valle
21:30 hs – Los Gegenes de Gigena
22:15 hs – Huracán (Tributo a Airbag)
23:00 hs – Juanfer
 Sábado 14 de marzo
 Continuamos celebrando con otra noche a pura música, danza y espectáculos.
 Programación
19:30 hs – Dance Time
19:45 hs – Academia Suyai
20:00 hs – Sonora Raíz
20:45 hs – Kilómetro 1113
21:30 hs – Romina Pino
22:15 hs – Premiación Fiesta del Asador
22:45 hs – Estilo Norteño
23:30 hs – El Dipy
00:45 hs – Los Miranditas
 Domingo 15 de marzo
 Gran cierre del aniversario.
 Desfile Cívico
18:00 hs – Av. 9 de Julio

Espectáculos
20:30 hs – Daniel Torres
21:15 hs – Disfruto (Tributo a Q’ Lokura)
22:30 hs – Santy Cairo
