¿EL LUNES 23 DE MARZO ES FERIADO?
Qué pasa con el fin de semana largo en Argentina
La fecha genera dudas, no es feriado nacional, pero forma parte del fin de semana largo junto al 24 de marzo.
Quiénes trabajan y quiénes no !!!
El lunes 23 de marzo de 2026 no es feriado nacional en Argentina, sino un día no laborable con fines turísticos, lo que genera dudas sobre quiénes trabajan y cómo se paga la jornada.
La fecha fue establecida para extender el descanso junto al martes 24 de marzo, que sí es feriado inamovible por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
¿Entonces, se trabaja el lunes 23 de marzo?
Depende del sector. A diferencia de un feriado, en los días no laborables la decisión queda en manos del empleador.
La administración pública no trabaja
Las escuelas permanecen cerradas
Los bancos no atienden al público
En el sector privado, cada empresa puede decidir si sus empleados trabajan o no.
¿Cómo se paga si se trabaja?
Otra diferencia clave con los feriados es el pago.
En feriados nacionales, trabajar implica cobrar doble
En días no laborables, se paga el salario habitual
Esto significa que quienes trabajen el lunes 23 no reciben un adicional.
Por qué el 24 de marzo es feriado
El martes 24 de marzo es un feriado nacional inamovible que conmemora el inicio de la última dictadura militar en 1976.
La jornada está destinada a la memoria, la reflexión y la promoción de los derechos humanos en todo el país.
Fin de semana largo
Con esta combinación, el calendario queda así
Sábado 21 y domingo 22: fin de semana
✓ Lunes 23: día no laborable
✓ Martes 24: feriado nacional
Esto configura un fin de semana largo de cuatro días para gran parte de la población.
Durante el lunes 23:
Los bancos no abrirán sus sucursales, pero funcionarán cajeros y home banking
El transporte público operará con frecuencia reducida
La actividad comercial dependerá de cada empresa
Un descanso pensado para el turismo
Los días no laborables con fines turísticos son definidos por el Gobierno para fomentar los viajes internos y dinamizar la economía en destinos del país.
Por eso, el fin de semana largo de marzo aparece como una oportunidad para escapadas, especialmente en zonas turísticas como la cordillera o la costa.
"TAL VEZ ESTÉ PROPONIENDO UNA TONTERÍA, PERO Y SI...."
¿¿¿Y sí cambiamos las estadísticas y, en vez de sacar nuestro dinero fuera de la ciudad, esperamos a que alguien lo deje aquí ???
Mejor lo gastamos acá, entre nosotros... Provoquemos el movimiento económico nosotros mismos, que nuestro dinero gire aquí en Villa Regina, si total ¿ que nos va a pasar por no salir una vez ? Nos quedamos disfrutando de lo que haya...! Llenemos restos, cafés, el río, el Paseo del Arroyo, la Plaza de los Primeros Pobladores, el Paseo del Centenario, visitemos lo que haya, vayamos al cine, clavemos unos tostados, alguna picadita y cerveza, rabas y choris al paso, tomemos helados... Cualquier cosa -(Menos ir a una casa de apuestas)- lo demás todoooo !!!
Bah digo, en una de esas descubrimos que podemos ayudar a nuestra economía entre nosotros mismos.
Radio Slogan 94.7
Somos parte de tú vida
No hay comentarios:
Publicar un comentario