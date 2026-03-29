Gran Bingo Aniversario - 70 Años del Aero Club Reginense.

GRAN BINGO ANIVERSARIO.
El Aero Club villa Regina invita a toda la comunidad a participar de una noche única, llena de premios, diversión y celebración.
Será el sábado 11 de abril a las 21:00 h, en el Colegio Secundario Comercial.
El valor del cartón será de $15.000 y habrá 3.000.000 en premios.
Adquirí tu cartón: 2984 329074 o en Librería Namuncurá.
¡Espectáculos culturales en vivo!
Los esperamos para compartir una noche especial y seguir celebrando juntos la historia de nuestra institución.
Desde el 5 de mayo de 1956 surcando el cielo de la Patagonia Argentina.
*** Información e imagen:
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