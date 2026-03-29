domingo, 29 de marzo de 2026

Gran Bingo Aniversario - 70 Años del Aero Club Reginense.

 


GRAN BINGO ANIVERSARIO.

El Aero Club villa Regina invita a toda la comunidad a participar de una noche única, llena de premios, diversión y celebración.

 

Será el sábado 11 de abril a las 21:00 h, en el Colegio Secundario Comercial.

El valor del cartón será de $15.000 y habrá 3.000.000 en premios.

Adquirí tu cartón: 2984 329074 o en Librería Namuncurá.

¡Espectáculos culturales en vivo!

Los esperamos para compartir una noche especial y seguir celebrando juntos la historia de nuestra institución.

Desde el 5 de mayo de 1956 surcando el cielo de la Patagonia Argentina.


*** Información e imagen:

https://aeroclubvillaregina.org.ar/web/#

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