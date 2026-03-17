Aprobaron pedido de licencia de Albrieu, Garré asumirá este miércoles la intendencia.

Por unanimidad el Concejo Deliberante reginense aprobó hoy el pedido de licencia por 25 días que solicitó el intendente Luis Albrieu, por lo que desde este miércoles Maximiliano Garré, asumirá la jefatura comunal.
El pedido de licencia de Albrieu por cuestiones personales, fue presentado a través de un proyecto de ordenanza que el viernes ingresó a través de Mesa de Entradas del Deliberante, por lo que fue incluido en el temario a tratar en la sesión ordinaria que se realizó esta mañana en el legislativo municipal.
De esta manera se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 46 de la Carta Orgánica Municipal en cuanto al mecanismo para el reemplazo temporario del intendente municipal.
Puntualmente dicho artículo indica que en caso de ausencia temporaria del intendente que no supere los 10 días, su lugar será desempeñado por un funcionario de la cartera política designado mediante un decreto del ejecutivo.
No obstante, apunta que si el período de licencia “excediera dicho término, las funciones de su cargo serán desempeñadas por el Presidente del Concejo Deliberante y a falta de este, por el Concejal que el Cuerpo designe hasta que haya cesado el impedimento por un plazo no mayor a 12 meses”.
Si bien la ordenanza fue aprobada por unanimidad, hubo planteos referidos a la licencia solicitada por Albrieu. Por caso, el concejal del PRO, Rodrigo Durán, expresó su acompañamiento, aunque consideró que “me queda el sabor amargo de una explicación del intendente. Creo que la primera magistratura de un municipio es muy importante y creo que, cual sea el motivo, el intendente debiera dar una explicación, la cual, de ninguna manera desde nuestro punto, de vista puede ser criticada”.
Por su parte, Gabriel Alvarado, del bloque Nos Une Río Negro, señaló que, por tratarse de una licencia por motivos personales, no puede haber cuestionamientos a la solicitud. A su turno, Nadia Ilundayn, del mismo bloque, pidió a Garré el cumplimiento de lo normado en la Carta Orgánica Municipal y durante el plazo de su gestión, dar respuesta a diversos pedidos de informes que fueron elevados desde el Concejo Deliberante, pero sin tener, en muchos casos, contestación del ejecutivo.
Garré, asumirá mañana la jefatura comunal que desde la semana pasada está a cargo de Ayelén Morales, secretaria de Desarrollo Humano.
Finalmente, Garré explicó que su banca será ocupada por Norma Gonzalo, luego de la negativa por cuestiones laborales de Melina Sánchez y Sergio Agüero, que seguían en la lista de candidatos al concejo Deliberante de Compromiso Con Regina (CCR). El Tribunal Electoral debe dar el visto bueno para la asunción de la suplente, en tanto que se prevé que en los próximos días se hará la sesión especial para incorporarla al cuerpo legislativo.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/03/17/42738-aprobaron-pedido-de-licencia-de-albrieu-garre-asumira-este-miercoles-la-intendencia
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