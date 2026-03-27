REGINA PRESENTE EN EL TORNEO MÁS GRANDE DEL PAÍS.
El Club Atlético Regina dirá presente en el Torneo Patagónico de Verano a disputarse en el Club Vasco de Mar del Plata durante este viernes, sábado y domingo.
El torneo es catalogado como el más grande del país y nuestra institución dirá presente con 3 representantes.
Walter Pastor representará al Club en la categoría +61 A y su compañero será el local, Hector Trenchini.
En la categoría +61 B, Raúl Caverzan defenderá los colores junto al local Ferratty.
Por último, el Presidente del Club Atlético Regina, Jorge Linares jugará en la categoría +56 y su compañero será el marplatense Marrero.
¡Éxitos para todos y gracias por representar al Club en tamaño torneo!
Club Atlético Regina
No hay comentarios:
Publicar un comentario