Río Negro prepara los radares en el acceso a nueve ciudades.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial ya instaló la
señalización de los cinemómetros en rutas nacionales y el INTI calibró los
equipos. ¿Dónde estarán ubicados?
En la Ruta Nacional 3, en el acceso a Viedma, se ubica uno
de los radares que administra la Agencia Provincial de Seguridad Vial.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial prepara el regreso
de los radares administrados por el organismo rionegrino en rutas nacionales, que
en principio estarán en el acceso a nueve localidades.
La puesta en funcionamiento de los cinemómetros de velocidad
es inminente, aunque por el momento el Gobierno no precisó a partir de qué día
comenzarán a regir los controles y el cobro de multas que operará la empresa
Brocart S.A, que fue adjudicataria (por 5 años) de la licitación que surgió por
una iniciativa privada de la misma compañía.
Los radares iniciales estarán en la Ruta Nacional 22 en los
accesos a Río Colorado (kilómetro 859); Villa Regina (Kilómetros 1127 y 1134);
y Cervantes (kilómetro 1160,5). En la Ruta 3 en Sierra Grande (kilómetros
1263,5 y 1265) y Viedma (kilómetro 965). En la Ruta 151 a la altura de
Cipolletti (kilómetro 4); Sargento Vidal (kilómetro 33) y Cinco Saltos
(kilómetro 11,8); y en la Ruta 250 en el acceso a Lamarque (kilómetro 269).
Las ubicaciones son las mismas vigentes a julio de 2024
cuando una ley provincial impulsada por el legislador Javier Acevedo (CC-ARI
Cambiemos) frenó la operatoria de los radares en busca de una reglamentación y
pautas claras para que se trate de un efectivo método de control y prevención
de siniestros viales. Sin embargo, los equipos de Viedma, Cervantes y Cinco
Saltos en aquel momento no estaban en funcionamiento porque acababan de ser
instalados.
Marcelino Di Gregorio, titular de la Agencia Provincial de
Seguridad Vial, confirmó a Diario RÍO NEGRO que el organismo concluyó con la
tarea de colocar la señalización exigida para indicar la presencia de los
radares, a una distancia reglamentaria, y el INTI calibró todos los equipos.
En la Ruta Nacional 3, en el acceso a Viedma, se ubica uno
de los radares que administra la Agencia Provincial de Seguridad Vial. Foto:
Marcelo Ochoa
Solo resta un período de “concientización” de los
automovilistas para conocer que Río Negro volverá a operar radares en rutas
nacionales, más allá de los que ya están habilitados bajo administración de los
municipios en Bariloche, Dina Huapi, El Bolsón, Contralmirante Cordero, General
Conesa y Darwin.
Tras la sanción de la ley 5726, que apagó los radares, se
establecía un plazo de 90 días para adecuar los cinemómetros y cancelar la
emisión de multas. Pero se demoró la reglamentación que finalmente salió a
fines de noviembre de 2024 y dos meses más tarde, en enero de 2025, terminó el
contrato de la concesión anterior a cargo de la Cámara de Empresas de Control y
Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina
(Cecaitra).
En el 2025, la empresa Brocart S.A presentó una iniciativa
privada para el “servicio de captación y procesamiento de imágenes para la
detección electrónica de infracciones de tránsito”, que tuvo luz verde del
ministerio de Seguridad y Justicia y posteriormente -en enero de 2026- la misma
empresa obtuvo la adjudicación de la licitación, al mejorar la oferta con la
retención de un 35% del valor de las multas cobradas y tras sortear impugnaciones
de sus competidoras.
Señalización y distancias.
La cartelería indicativa de radares autorizados en Río Negro
se rige por la disposición 492/19 de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
Debe tener cuatro carteles que se ubican desde casi un
kilómetro antes del equipo cinemómetro.
“Atención radar vigila” es el primer cartel; luego -a unos
700 metros- aparece el que indica quién fiscaliza ese equipo de control y 400
metros previos debe estar una señalética con el gráfico de un vehículo y las emisiones
del radar.
A 300 metros del cinemómetro se encuentra el cartel es la
velocidad máxima permitida.
Publicado en Diario Río Negro.
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