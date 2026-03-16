EL DR. PABLO SUÁREZ ASUME LA DIRECCION DEL HOSPITAL DE VILLA REGINA Y EL DR. DANIEL FIORETTI LA DE HUERGO.

SUÁREZ Y FIORETTI ASUMEN LA DIRECCIÓN DE LOS HOSPITALES DE REGINA Y HUERGO.
A través del propio Ministro de Salud de la provincia, Demetrio Thalasselis se comfiraron importantes cambios en las direcciones de los hospitales de Villa Regina e Ingeniero Huergo.
Poniéndole fin así a las distintas versiones que circulaban en el ámbito sanitario, el Ministerio de Salud de Río Negro oficializó el cambio de autoridades en los hospitales de nuestra ciudad como en el de la ciudad vecina de Ingeniero Huergo.
En lo que concierne a Villa Regina el Dr. Pablo Romera dejará la dirección del nosocomio local tras ser notificado oficialmente por el Ministro Thalasselis.
A través de una nota dirigida a todo el personal, Romera comunicó el fin de su gestión y el inicio de un breve periodo de transición que se llevará a cabo en los próximos días.
El nuevo director designado es el Dr. Pablo Suárez, médico cardiólogo que se desempeña en la institución desde hace aproximadamente cuatro años. Suárez asumirá el desafío de conducir el Hospital Área Programa Villa Regina, mientras que el director saliente, el Dr. Romera, continuará formando parte del staff médico retomando plenamente sus funciones como médico cirujano y endoscopista digestivo.
De manera simultánea, se confirmó que el Dr. Daniel Fioretti será el nuevo director del hospital de la vecina localidad de Ingeniero Huergo. Fioretti, médico cirujano de reconocida trayectoria en la región, cuenta con experiencia previa en cargos de gestión sanitaria, habiendo ocupado la dirección del hospital de Villa Regina. Con su designación se busca fortalecer la red asistencial del Alto Valle Este teniendo en cuenta que el Dr. Fioretti es un verdadero conocedor de la realidad sanitaria regional.
Información Radio Slogan Villa Regina.
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