REORDENAMIENTO POLÍTICO EN VILLA REGINA, CON GRANDES CAMBIOS EN EL CONCEJO DELIBERANTE.
A partir de este miércoles 18 de marzo, la estructura política de Villa Regina experimentará una transformación transitoria pero profunda. El Intendente municipal, Ingeniero Luis Albrieu, iniciará una licencia sin goce de haberes por un lapso de 25 días, decisión que dispara automáticamente los mecanismos de sucesión previstos en la normativa local y genera un «efecto dominó» en el Concejo Deliberante.
EL MARCO LEGAL QUE ESTABLECE LA CARTA ORGÁNICA.
La transición no es azarosa, sino que responde estrictamente a lo establecido en la Carta Orgánica Municipal. Según el Artículo 46, cuando la ausencia del jefe comunal supera los 10 días consecutivos, la responsabilidad del Poder Ejecutivo debe recaer sobre el Presidente del Concejo Deliberante.
Bajo este precepto, Maximiliano Garre dejará su estrado en el poder legislativo para asumir, de forma interina, la conducción del municipio. Este desplazamiento deja vacantes y nuevos roles que reconfiguran el equilibrio de fuerzas en el cuerpo deliberativo.
EL NUEVO MAPA DEL CONCEJO DELIBERANTE.
Con la partida temporal de Garre al Ejecutivo, el Concejo Deliberante quedará bajo una nueva conducción femenina:
- Presidencia: El cargo será ocupado por la concejal Claudia Maidana, quien se desempeñaba como Vicepresidenta 1°. Maidana pertenece a la fuerza oficialista Compromiso Con Regina (CCR), manteniendo la línea política de la gestión actual.
- Vicepresidencia: La vacante en la mesa directiva será cubierta por la concejal María Eugenia Paillapi, representante del unibloque CC-ARI.
- La banca número 10: Para mantener el quorum y la representación completa del cuerpo, se debió recurrir a la lista de candidatos de CCR de 2023. Tras las declinaciones de Melina Sánchez y Sergio Agüero, será finalmente Norma Gonzalo quien asuma como concejal.
- Sesión Extraordinaria: La asunción de Gonzalo se concretará en los próximos días, una vez que la flamante presidenta, Claudia Maidana, convoque a una sesión extraordinaria cuando la nueva edil reúna la documentación legal pertinente para la jura.
Impacto en el trabajo de comisiones.
El ascenso de Maidana a la presidencia no solo tiene un peso institucional, sino operativo. Al asumir la conducción del cuerpo, la edil dejará de integrar activamente las comisiones de trabajo. Esto obligará a una nueva conformación en carteras clave como:
- Saneamiento Ambiental.
- Asuntos Jurídicos y Legislación.
OBRAS E INAUGURACIONES BAJO LA GESTION DE GARRE.
Maximiliano Garre no tendrá una transición silenciosa. En su agenda como intendente interino figuran hitos de relevancia comunitaria y política.
En las próximas semanas, se espera la inauguración de la segunda etapa del Paseo del Centenario. Cabe recordar que este acto había sido reprogramado debido a la imposibilidad de asistencia del Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, quien ahora podría ser recibido por Garre en representación de la ciudad.
Asimismo, se llevará a cabo el acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia (24 de marzo) con la inauguración de un monumento conmemorativo.
La incógnita que queda planteada en el ámbito político local es si la licencia de Albrieu se extenderá lo suficiente para que sea Garre quien encabece también la inauguración del memorial de Malvinas, prevista para los primeros días de mayo, o si para esa fecha el titular del Ejecutivo ya habrá retomado sus funciones.
Publicado en INFOREGINA.
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