16° edición de la Fiesta Provincial de la Paella Española, las Peñas y la Amistad. Domingo 12 de abril en Ingeniero Huergo.

SE PRESENTÓ LA 16° EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DE LA PAELLA ESPAÑOLA, LAS PEÑAS Y LA AMISTAD.
Con la presencia de medios de comunicación, autoridades y representantes de instituciones, anoche el Municipio llevó adelante el lanzamiento oficial de la 16° edición de la Fiesta Provincial de la Paella Española, las Peñas y la Amistad.
La conferencia de prensa se realizó en “El Bodegón Albiverde” y fue encabezada por la Intendente Silvia Penilla; junto al Director de Deporte, Cultura y Turismo, Kevin Zambrano; el chef y miembro del jurado del concurso de paella, Emerson Mellado; y el integrante del grupo de cocineros "Paelleros Huergo", Juan Muñoz.
Durante la presentación de la fiesta, se brindaron detalles de lo que será el gran evento solidario y gastronómico que tendrá lugar el domingo 12 de abril en Ingeniero Huergo.
Entre las novedades más importantes, se anunció que este año la fiesta se desarrollará en las instalaciones del Club Huergo, cuyo salón recibirá a los comensales que adquieran la tarjeta para disfrutar de la paella gigante que elaborarán los "Paelleros Huergo".
Las tarjetas tendrán un valor de $45.000 (incluye entrada, paella libre y postre) y se podrán adquirir a partir de los próximos días en el Municipio y sucursales de Villanova Hogar. Además, con su compra, estarán participando por una estadía en Las Grutas para cuatro personas y una estadía en San Martín de los Andes para dos personas.
Por otro lado, instituciones locales y de ciudades vecinas tendrán a la venta sobre calles Sarmiento y 12 de octubre porciones de paella a $25.000. A su vez, estarán a cargo de la realización y decoración para participar del concurso de stands, los cuales deberán vincularse con la temática del evento que este año será “Abanicos”.
Con respecto a los jurados que realizarán la evaluación y elección de las mejores paellas que preparen las peñas, se confirmó la presencia de los chefs Leonardo Perazzoli, Gabriela Martínez, Federico Domínguez Fontán, Emerson Mellado y un integrante de "Paelleros Huergo".
Como cada año, el concurso premiará a las 3 mejores paellas de competencia, con $600 mil, $400 mil y $250 mil pesos. Además, el concurso de decoración de stands premiará a tres instituciones, con $350 mil, $250 mil y $200 mil pesos.
La fiesta también contará con espectáculos artísticos dentro del salón del Club Huergo y en el escenario que se montará sobre calles Sarmiento y 12 de octubre, que acompañarán la jornada con todo el color y alegría.
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