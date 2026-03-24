BUENAS NOTICIAS. HOY LA NOTICIA ES EL REGINENSE.

HOY LA NOTICIA ES EL REGINENSE.
BUENAS NOTICIAS.
NOTICIAS EL REGINENSE hoy 24 de marzo del 2026 tiene más de
2 millones de visitas o vistas.
Gracias a los que leen este espacio recopilador de noticias
de Villa Regina y el Alto Valle Este.
Noticias EL REGINENSE este año cumplió 15 años. Empezó
sin saber nada de los blogspot y con la aspiración
de recopilar información de nuestra Villa Regina (en sus comienzos) y luego se
amplió al Alto Valle Este.
Tuvo sus altibajos períodos de pocas lecturas y en los últimos meses con un
crecimiento de visitas.
Estoy agradecido de poder sostener la continuidad de Noticias EL
REGINENSE (como los otros blogspot).
Los números fríos indican que en estos 15 años desde sus inicios en febrero del 2011 subimos
unas 15073 entradas y llegamos a superar los dos millones de visitas o vistas.
Tengo la esperanza de poder seguir transitando este camino
iniciado allá por el 2011 y, como siempre, destacar lo más importante que tiene
Noticias EL REGINENSE: USTEDES.
Sostener los blogspot (que se considera a estos “pasados de
moda” –que no estoy de acuerdo- frente a otros modos de difusión diaria)
durante tantos años, en un mundo donde todo pasa rápido y dura poco. Mientras
las redes aceleran y cambian, estos espacios siguen siendo el mismo lugar donde
se puede publicar y compartir lo que se
considera interesante (aunque algunas veces no se coincida en el
contenido).
Agradecimiento a las diversas fuentes de información que
permiten que siga siempre dando la noticia.
En estos últimos años el ritmo cambió, el contenido evolucionó y aparecieron nuevas formas pero la esencia sigue intacta.
Solo
algo más simple: seguir.
Y si Noticias EL REGINENSE sigue vivo después de 15 vueltas completas al
calendario, tiene una sola razón de ser: USTEDES.
Por los que leen desde hace años.
Por los que llegan por primera vez.
No hay grandes anuncios hoy solo decir: Muchas Gracias por estar.
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