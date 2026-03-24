martes, 24 de marzo de 2026

BUENAS NOTICIAS. HOY LA NOTICIA ES EL REGINENSE.



HOY LA NOTICIA ES EL REGINENSE.

BUENAS NOTICIAS.

NOTICIAS EL REGINENSE hoy 24 de marzo del 2026 tiene más de 2 millones de visitas o vistas.

Gracias a los que leen este espacio recopilador de noticias de Villa Regina y el Alto Valle Este.

Noticias EL REGINENSE este año cumplió 15  años. Empezó sin saber nada de los blogspot y con la aspiración de recopilar información de nuestra Villa Regina (en sus comienzos) y luego se amplió al Alto Valle Este.

Tuvo sus altibajos períodos de pocas lecturas y en los últimos meses con un crecimiento de visitas. 

Estoy agradecido de poder sostener la continuidad de Noticias EL REGINENSE (como los otros blogspot).

Los números fríos indican que en estos 15 años desde sus inicios en febrero del 2011 subimos unas 15073 entradas y llegamos a superar los dos millones de visitas o vistas.

Tengo la esperanza de poder seguir transitando este camino iniciado allá por el 2011 y, como siempre, destacar lo más importante que tiene Noticias EL REGINENSE: USTEDES.

Sostener los blogspot (que se considera a estos “pasados de moda” –que no estoy de acuerdo- frente a otros modos de difusión diaria) durante tantos años, en un mundo donde todo pasa rápido y dura poco. Mientras las redes aceleran y cambian, estos espacios siguen siendo el mismo lugar donde se puede publicar  y compartir lo que se considera interesante (aunque algunas veces no se coincida en el contenido).

Agradecimiento a las diversas fuentes de información que permiten que siga siempre dando la noticia.

En estos últimos años el ritmo cambió, el contenido evolucionó y aparecieron nuevas formas pero la esencia sigue intacta. 

Solo algo más simple: seguir.

Y si Noticias EL REGINENSE sigue vivo después de 15 vueltas completas al calendario, tiene una sola razón de ser: USTEDES.

Por los que leen desde hace años.

Por los que llegan por primera vez.

No hay grandes anuncios hoy solo decir: Muchas Gracias por estar.

 

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