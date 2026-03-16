En el marco de la 46ª Fiesta Provincial de la Vendimia, el pasado sábado se llevó a cabo la primera edición del Tría Kids, una actividad recreativa destinada a niños y niñas.
La propuesta se desarrolló en un ambiente de juego, deporte y compañerismo, y tuvo como principal objetivo promover la participación y el disfrute de una experiencia deportiva, sin carácter competitivo.
La jornada finalizó con la entrega de premios y presentes para todos los participantes, destacándose el entusiasmo de los niños y niñas que formaron parte de esta primera edición.
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