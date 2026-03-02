EL INTA VILLA REGINA DIRA PRESENTE EN LA FIESTA PROVINCIAL DE LA VENDIMIA 2026.

La Agencia local del INTA se suma a la celebración con un stand en el Museo de la Sidra y el Vino afreciendo una propuesta interactiva que une la degustación de variedades, juegos para la familia y los últimos avances tecnológicos para el sector vitivinícola.
En el marco de una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) redobla su apuesta por el contacto directo con la comunidad. Durante los días 6, 7 y 8 de marzo, el organismo desplegará un stand estratégico diseñado no solo para el productor, sino para todos aquellos que quieran conocer los secretos detrás de la uva y el vino.
UNA EXPERIENCIA PARA LOS SENTIDOS Y EL CONOCIMIENTO.
La propuesta del INTA para este año busca romper con el formato técnico tradicional y transformarse en un espacio de encuentro. Quienes visiten el stand podrán disfrutar de una degustación guiada de distintas variedades de uvas, permitiendo al público apreciar las diferencias de sabor, textura y aroma que caracterizan a la producción regional.
Pero no todo será placer al paladar. La tecnología tendrá un rol protagónico con la presentación del innovador sistema de conducción “Open Gable”. Este sistema representa un salto en la eficiencia de los viñedos, y los profesionales del instituto estarán presentes para explicar cómo esta técnica mejora la calidad de la fruta y facilita la cosecha.
ACTIVIDADES PARA TODA LA FAMILIA.
Bajo la premisa de que el conocimiento del campo empieza desde la infancia, el espacio contará con juegos y actividades recreativas. El objetivo es que las familias puedan aprender sobre el proceso productivo de una manera lúdica y dinámica.
«Es una oportunidad ideal para conocer más sobre la producción vitivinícola, las nuevas tecnologías y el trabajo constante que impulsa el INTA en toda la región», señalaron desde la Agencia de Villa Regina.
DATOS UTILES PARA LA VISITA-
El stand será un punto de intercambio clave donde técnicos y profesionales responderán dudas y compartirán las novedades del sector.
- Lugar: Museo de la Sidra y el Vino (Calle Los Nogales N° 200).
- Días: Viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de marzo.
- Horario: De 19:00 a 23:30 hs.
La invitación está hecha: una cita imperdible para celebrar la identidad reginense, conocer el futuro de nuestra producción y disfrutar de los frutos de nuestra tierra.
