PRESENTARON LOS FESTEJOS POR EL CENTENARIO DE LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE VILLA REGINA.

En una emotiva conferencia de prensa realizada este miércoles a las 20:30 hs en el SUM del Instituto Nuestra Señora del Rosario, se dieron a conocer los detalles de lo que será una celebración extendida por los 100 años de la Parroquia Nuestra Señora del Rosario. El evento contó con la presencia de autoridades municipales, eclesiásticas y miembros de la comisión organizadora, quienes coincidieron en que este aniversario no es solo un festejo religioso, sino un evento que abraza a toda la identidad reginense.
UN SIGLO DE FE Y COMUNIDAD
La apertura estuvo a cargo de Vicente Tirabasso, director general de la presencia salesiana, quien sorprendió al anunciar que los festejos no se limitarán a una fecha puntual, sino que se extenderán durante un año y medio.
Por su parte, la historiadora Celia Moschini brindó un marco contextual invaluable, recordando que el Ingeniero Bonoli, en los albores de la ciudad, reservó estratégicamente una manzana para el templo. Relató que fueron los colonos quienes, con esfuerzo propio, comenzaron la colecta de fondos que culminó el 4 de abril de 1926 con la colocación de la piedra fundamental.
«La piedra fue colocada por Héctor Grifoni —abuelo de Palino Grifoni, presente hoy aquí— y la esposa del ingeniero colaborador de Bonoli», destacó Moschini, subrayando el vínculo generacional de la institución.
EL CRONOGRAMA Y LAS ACTIVIDADES
Tati Macenco, integrante de la comisión de trabajo, detalló que el objetivo es integrar a toda la comunidad a través de diversas propuestas:
- Misa Central: Se realizará el 12 de abril a las 11:00 hs. Aunque la fecha exacta del centenario es el 4 de abril, se decidió postergarla una semana debido a la coincidencia con las Pascuas.
- Deporte y Solidaridad: Se planea una maratón familiar solidaria.
- Cultura y Educación: Los estudiantes de nivel secundario participarán en la creación de murales, y se trabajará en conjunto con el Museo local.
- Memoria Gráfica: Se confeccionará una revista especial del centenario.
PRESENTE Y COMPROMISO INSTITUCIONAL
El intendente interino, Maximiliano Garre, puso en valor el patrimonio arquitectónico informando que se han completado los trabajos de reparación de las luces externas del templo, recordando también las remodelaciones de la fachada realizadas anteriormente.
Sin embargo, el mantenimiento sigue siendo un desafío. Philippe Dye, ecónomo de la parroquia, explicó que se encuentran gestionando fondos ante el Gobierno Provincial para solucionar problemas de filtraciones y proceder a la pintura interna del edificio.
«VIVIR PARA CELEBRAR»
El cierre de la jornada estuvo a cargo del párroco Enrique Lapadula, quien llamó a la comunidad a «vivir para celebrar y celebrar para vivir», enfatizando que la parroquia coordina la vida espiritual de siete iglesias distribuidas en distintos barrios de Villa Regina. La conferencia finalizó con la lectura de la oración del centenario, marcando el inicio formal de un camino hacia el 2027, año en que se cumplirán los 100 años de la finalización de la capilla original.
Publicado en INFOREGINA.
https://inforegina.com.ar/noticias/presentaron-los-festejos-por-el-centenario-de-la-parroquia-nuestra-senora-del-rosario-de-villa-regina/
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