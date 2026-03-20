Garré asumió la intendencia de Regina de manera temporal por la licencia de Albrieu.

Desde el pasado miércoles 18 de marzo, Maximiliano Garré se encuentra al frente del Ejecutivo municipal de Regina de manera interina, tras la licencia sin goce de haberes tomada por el intendente Luis Albrieu por un período de 25 días.
Un reemplazo previsto por normativa.
La designación se da en cumplimiento del artículo 46 de la Carta Orgánica local, que establece que cuando el intendente se ausenta por más de diez días, el titular del Concejo Deliberante, cargo que actualmente ocupa Garré, debe asumir sus funciones de manera provisoria hasta su regreso.
En este caso, Albrieu retomará sus funciones el próximo lunes 13 de abril, una vez finalizado el período de licencia.
La agenda de estos días.
En diálogo con LCR Diario, Garré aseguró que durante este tiempo no habrá modificaciones en la gestión y que se continuará con el cronograma habitual del Municipio.
“Dentro de las actividades no hay nada extra, es el normal desenvolvimiento del municipio, no hay cambios”, explicó, y agregó que las próximas semanas estarán marcadas por temas de agenda ya previstos, como paritarias y la continuidad de distintas obras y proyectos.
Entre ellas, mencionó la inauguración del Espacio de la Memoria hacia fines de mes —aunque no el 24 de marzo debido a otras actividades en la ciudad— y adelantó que el memorial de Malvinas se inauguraría en mayo. Además, la segunda etapa del Paseo del Centenario será presentada más adelante por el propio Albrieu junto al gobernador, ya que se trata de una obra financiada por la Provincia.
“Es un desafío importante, pero está dentro de lo normal en estos casos”, sostuvo Garré, quien remarcó que la transición se da en un contexto de continuidad administrativa tras el cierre de eventos relevantes como la Fiesta Provincial de la Vendimia.
Publicado en LA COMUNA DE VILLA REGINA.
https://www.lcr.com.ar/noticias/2026/03/20/42822-garre-asumio-la-intendencia-de-regina-de-manera-temporal-por-la-licencia-de-albrieu
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