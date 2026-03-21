SOLICITAN REFORZAR LA PREVENCIÓN POR CASOS DE GASTROENTERITIS EN REGINA.
Desde el Hospital de Villa Regina alertaron sobre un aumento de casos de cuadros gastrointestinales en niños en edad escolar y recomendaron medidas preventivas al respecto.
Desde el nosocomio explicaron que esta situación está asociada a infecciones virales, las cuales son frecuentes en la infancia y se transmiten por contacto directo. A través de superficies contaminadas, secreciones o una higiene inadecuada de manos; situaciones que facilita su propagación en entornos escolares.
En este sentido, los síntomas que manifiestan la gastroenteritis son vómitos, diarrea, dolor abdominal, fiebre y malestar general.
Ante este contexto preocupante, desde el hospital solicitaron a toda la comunidad reforzar las medidas de cuidado para evitar la propagación y proteger la salud de los niños.
Entre las acciones de prevención recomendaron lavado frecuente de manos con agua y jabón, especialmente antes de comer y después de ir al baño; uso de alcohol en gel cuando no se disponga de agua y jabón; limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común; evitar compartir utensilios, botellas o alimentos; cubrirse la boca al toser o estornudar (con el pliegue del codo). Además, tener en cuenta de no enviar a los niños a la escuela si presentan síntomas gastrointestinales, mantener una adecuada hidratación en caso de vómitos o diarrea y consultar al centro de salud ante signos de alarma como deshidratación, fiebre persistente o decaimiento.
Información de REGINA NOTICIAS.
No hay comentarios:
Publicar un comentario