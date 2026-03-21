sábado, 21 de marzo de 2026

SOLICITAN REFORZAR LA PREVENCIÓN POR CASOS DE GASTROENTERITIS EN REGINA.


 SOLICITAN REFORZAR LA PREVENCIÓN POR CASOS DE GASTROENTERITIS EN REGINA.

Desde el Hospital de Villa Regina alertaron sobre un aumento de casos de cuadros gastrointestinales en niños en edad escolar y recomendaron medidas preventivas al respecto.
Desde el nosocomio explicaron que esta situación está asociada a infecciones virales, las cuales son frecuentes en la infancia y se transmiten por contacto directo. A través de superficies contaminadas, secreciones o una higiene inadecuada de manos; situaciones que facilita su propagación en entornos escolares.
En este sentido, los síntomas que manifiestan la gastroenteritis son vómitos, diarrea, dolor abdominal, fiebre y malestar general.
Ante este contexto preocupante, desde el hospital solicitaron a toda la comunidad reforzar las medidas de cuidado para evitar la propagación y proteger la salud de los niños.
Entre las acciones de prevención recomendaron lavado frecuente de manos con agua y jabón, especialmente antes de comer y después de ir al baño; uso de alcohol en gel cuando no se disponga de agua y jabón; limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común; evitar compartir utensilios, botellas o alimentos; cubrirse la boca al toser o estornudar (con el pliegue del codo). Además, tener en cuenta de no enviar a los niños a la escuela si presentan síntomas gastrointestinales, mantener una adecuada hidratación en caso de vómitos o diarrea y consultar al centro de salud ante signos de alarma como deshidratación, fiebre persistente o decaimiento.
Información de REGINA NOTICIAS.
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