martes, 10 de marzo de 2026

Hoy el Cine Teatro Círculo Italiano cumple 74 años. Inaugurado un 10 de marzo de 1952.

Inaugurado un 10 de marzo de 1952, el Cine Teatro Círculo Italiano (que este año cumple 100 años, el primer club de la ciudad de Villa Regina siendo fundado en 1926 bajo el nombre de «Forza, Amore e Intelletto». Fue creado por los primeros colonos inmigrantes de origen italiano que emigraron de diversas regiones de Italia)  se convirtió en parte grande  de la historia y la identidad reginense. Que hoy constituye un “Orgullo Reginense”.

Para la construcción de la nueva sede social fue preciso realizar numerosísimas gestiones y disponer de una importante suma de dinero. El 6 de agosto de 1947 se conformó una Comisión Financiadora para hacer frente a este ambicioso proyecto. La integraron en primer instancia los señores Luis Berola, Francisco Pietrini, Humberto Busín, Emilio Bignami, Cassiano Rosina, Vicente Muner, Héctor Griffoni, Victorio De Giusti, Francisco Mungai, Aldo Milanesi, Jaime Picotti, Pedro Biggi, Ferdinando Ferravante, Federico Tasca, Luis Ciochetti. Elio Perazzoli y Ernesto De Bortoli, luego se sumaría Guido Pancani.

Los fines propuestos eran: 1°) proveer a la financiación necesaria para la adquisición de materiales y para comenzar la obra de construcción del nuevo edificio, 2°) solicitar $ 200.000 m/legal en calidad de préstamo al Banco de la Nación o a otra institución bancaria, 3°) firmar las obligaciones a contraer con responsabilidad y fuerza solidaria con vencimiento a 6 meses y opción a 6 meses más.

La Comisión .duraría hasta que Círculo Italiano devolviera el capital facilitado. Se nombró así mismo una Comisión Ejecutiva con el propósito de tramitar los préstamos y realizar las gestiones necesarias, integrándola los Sres. Luis Berola, Francisco Pietrini, Jaime Picotti, Héctor Griffoni y Pedro Biggi. El nuevo edificio contemplaba una amplia sala de espectáculos con dependencias adecuadas para ella, biblioteca, buffet, servicios sanitarios y otras comodidades. Se calculaba un costo de $ 200.000.

Puesto que Círculo Italiano no poseía aún la Personería Jurídica y ésta era una condición necesaria para obtener un préstamo de las Instituciones Bancarias, se buscó una persona que gozara del aprecio y confianza de todos para escriturar la propiedad a su nombre. La nominación recayó en el Sr. Luis Berola, quien aceptó el desafío. En el momento de escriturar el Sr. Berola firmó un compromiso de traspaso de la propiedad a Circulo Italiano que se efectivizarla al momento de obtener la Personería Jurídica. Asimismo era preciso reunir los fondos necesarios para realizar los pagos y para ello se invitó a socios y simpatizantes a participar de la compra.

La Comisión Financiadora debió contraer varias obligaciones con Instituciones Bancarias para proseguir con la construcción iniciada. 83º Aniversario bajo la dirección técnica del arquitecto Sr. Federico Wermer.

Recién cuando se cumplieron las Bodas de Oro de Círculo Italiano, en 1976, fue posible cancelar el crédito con el Banco Hipotecario Nacional.

En el 2014 luego de casi 64 años se realizó la escritura y tiene Círculo Italiano el título de propiedad de la Sede Social / Cine Teatro. Gracias a los oficios de la Escribana Rosa Cristina Deflorián. Círculo Italiano, al tener aun en trámite su Personería Jurídica, había adquirido por intermedio del Sr. Luis Berola (escritura del 26/12/1944) el solar Nº 5 de la manzana “Y” de Villa Regina, con una superficie de 3.182,23 m2 a la CIAC en liquidación, pagando por el mismo m$n 30.000,.-

Para diciembre de 1950 Círculo Italiano, ya con Personería Jurídica (otorgada el 29/06/1949) y estando en construcción la nueva Sede Social / Cine Teatro, evalúa conveniente proceder a la escrituración del mencionado solar a favor de la Institución. En esos momentos la CD estaba encabezada por Francisco Pietrini (Presidente) y Atilio Vesprini (Secretario).

La escritura fue confeccionada el 15/12/1950 por el Escribano Enrique Carulli, en la Sucursal del Banco Hipotecario Nacional de Neuquén capital. Esta escritura queda en poder de dicho Banco ya que Círculo Italiano formaliza ese día un préstamo hipotecario por m$n 605.200.- pagadero en 30 años.

Pasados 30 años el préstamo se canceló, pero la escritura nunca volvió a poder de Círculo Italiano. Nadie nunca discutió la propiedad del Cine/Teatro  el Lunes 25 de Agosto de 2014 volvió a ser “legalmente” dueños. Reconocido como monumento histórico provincial y municipal.


