Hoy el Cine Teatro Círculo Italiano cumple 74 años. Inaugurado un 10 de marzo de 1952.
Inaugurado un 10 de marzo de 1952, el Cine Teatro Círculo
Italiano (que este año cumple 100 años, el primer club de la ciudad de Villa
Regina siendo fundado en 1926 bajo el nombre de «Forza, Amore e Intelletto».
Fue creado por los primeros colonos inmigrantes de origen italiano que
emigraron de diversas regiones de Italia) se convirtió en parte grande de la historia y la identidad reginense. Que
hoy constituye un “Orgullo Reginense”.
Para la construcción de la nueva sede social fue preciso
realizar numerosísimas gestiones y disponer de una importante suma de dinero.
El 6 de agosto de 1947 se conformó una Comisión Financiadora para hacer frente
a este ambicioso proyecto. La integraron en primer instancia los señores Luis
Berola, Francisco Pietrini, Humberto Busín, Emilio Bignami, Cassiano Rosina,
Vicente Muner, Héctor Griffoni, Victorio De Giusti, Francisco Mungai, Aldo
Milanesi, Jaime Picotti, Pedro Biggi, Ferdinando Ferravante, Federico Tasca,
Luis Ciochetti. Elio Perazzoli y Ernesto De Bortoli, luego se sumaría Guido
Pancani.
Los fines propuestos eran: 1°) proveer a la financiación
necesaria para la adquisición de materiales y para comenzar la obra de
construcción del nuevo edificio, 2°) solicitar $ 200.000 m/legal en calidad de
préstamo al Banco de la Nación o a otra institución bancaria, 3°) firmar las
obligaciones a contraer con responsabilidad y fuerza solidaria con vencimiento
a 6 meses y opción a 6 meses más.
La Comisión .duraría hasta que Círculo Italiano devolviera
el capital facilitado. Se nombró así mismo una Comisión Ejecutiva con el
propósito de tramitar los préstamos y realizar las gestiones necesarias,
integrándola los Sres. Luis Berola, Francisco Pietrini, Jaime Picotti, Héctor
Griffoni y Pedro Biggi. El nuevo edificio contemplaba una amplia sala de
espectáculos con dependencias adecuadas para ella, biblioteca, buffet,
servicios sanitarios y otras comodidades. Se calculaba un costo de $ 200.000.
Puesto que Círculo Italiano no poseía aún la Personería
Jurídica y ésta era una condición necesaria para obtener un préstamo de las
Instituciones Bancarias, se buscó una persona que gozara del aprecio y
confianza de todos para escriturar la propiedad a su nombre. La nominación
recayó en el Sr. Luis Berola, quien aceptó el desafío. En el momento de
escriturar el Sr. Berola firmó un compromiso de traspaso de la propiedad a
Circulo Italiano que se efectivizarla al momento de obtener la Personería
Jurídica. Asimismo era preciso reunir los fondos necesarios para realizar los
pagos y para ello se invitó a socios y simpatizantes a participar de la compra.
La Comisión Financiadora debió contraer varias obligaciones
con Instituciones Bancarias para proseguir con la construcción iniciada. 83º
Aniversario bajo la dirección técnica del arquitecto Sr. Federico Wermer.
Recién cuando se cumplieron las Bodas de Oro de Círculo Italiano, en 1976, fue posible cancelar el crédito con el Banco Hipotecario Nacional.
En el 2014 luego de casi 64 años se realizó la escritura y
tiene Círculo Italiano el título de propiedad de la Sede Social / Cine Teatro.
Gracias a los oficios de la Escribana Rosa Cristina Deflorián. Círculo
Italiano, al tener aun en trámite su Personería Jurídica, había adquirido por
intermedio del Sr. Luis Berola (escritura del 26/12/1944) el solar Nº 5 de la
manzana “Y” de Villa Regina, con una superficie de 3.182,23 m2 a la CIAC en
liquidación, pagando por el mismo m$n 30.000,.-
Para diciembre de 1950 Círculo Italiano, ya con Personería
Jurídica (otorgada el 29/06/1949) y estando en construcción la nueva Sede
Social / Cine Teatro, evalúa conveniente proceder a la escrituración del
mencionado solar a favor de la Institución. En esos momentos la CD estaba
encabezada por Francisco Pietrini (Presidente) y Atilio Vesprini (Secretario).
La escritura fue confeccionada el 15/12/1950 por el
Escribano Enrique Carulli, en la Sucursal del Banco Hipotecario Nacional de
Neuquén capital. Esta escritura queda en poder de dicho Banco ya que Círculo
Italiano formaliza ese día un préstamo hipotecario por m$n 605.200.- pagadero
en 30 años.
Pasados 30 años el préstamo se canceló, pero la escritura nunca volvió a poder de Círculo Italiano. Nadie nunca discutió la propiedad del Cine/Teatro el Lunes 25 de Agosto de 2014 volvió a ser “legalmente” dueños. Reconocido como monumento histórico provincial y municipal.
No hay comentarios:
Publicar un comentario