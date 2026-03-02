TAPARON INTENCIONALMENTE UNA BOCA DE TORMENTA EN FRAY LUIS BELTRÁN Y PERLA DEL VALLE.

𝗖𝘂𝗶𝗱𝗮𝗿 𝗹𝗼𝘀 𝗲𝘀𝗽𝗮𝗰𝗶𝗼𝘀 𝗽𝘂́𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼𝘀 𝗲𝘀 𝘂𝗻𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝘁𝗼𝗱𝗼𝘀. Personal de la Dirección de Tránsito y Protección Civil detectó una boca de tormenta que había sido tapada de manera intencional en la intersección de Fray Luis Beltrán y Perla del Valle.
Este tipo de acciones perjudican a toda la comunidad, ya que ante lluvias intensas impiden el correcto escurrimiento del agua, generando anegamientos e inundaciones que afectan a vecinos y vecinas.

