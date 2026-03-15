Fiesta Provincial del Asador en General Enrique Godoy.

𝟱ª 𝗘𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗔𝘀𝗮𝗱𝗼𝗿.
El Club Social y
Deportivo Godoy llevó adelante y con singular éxito la quinta edición de una
celebración, que volvió a reunir el fuego, el asado, la música, el baile, el
arte y el encuentro entre familias y amigos, en una noche bien argentina, donde
se vivió un clima de alegría, tradición y compañerismo.
Durante la jornada,
distintos equipos participaron del concurso de asadores, y por decisión del
jurado, el podio quedó de la siguiente manera:
1°𝗖𝗘𝗠 𝟰𝟵°
2°𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝗷𝗼
𝗣𝗮𝘁𝗮𝗴𝗼𝗻𝗶𝗮
𝗱𝗲 𝗜𝗻𝗴𝗲𝗻𝗶𝗲𝗿𝗼
𝗛𝘂𝗲𝗿𝗴𝗼
3°𝗖𝗶𝗿𝗰𝗼
𝗲𝗻 𝗖𝗮𝘀𝗮
– 𝗔𝗰𝗿𝗼𝗯𝗮𝗰𝗶𝗮𝘀
𝗲𝗻 𝗧𝗲𝗹𝗮.
Además, el
reconocimiento a la mejor ornamentación de stand fue para la 𝗜𝗴𝗹𝗲𝘀𝗶𝗮
𝗖𝗮𝘀𝗮
𝗱𝗲𝗹 𝗔𝗹𝗳𝗮𝗿𝗲𝗿𝗼,
destacándose por su creatividad y presentación.
Desde la institución
queremos agradecer especialmente al jurado, integrado por 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼
𝗛𝗲𝗶𝗻𝗲,
𝗠𝗶𝗴𝘂𝗲𝗹
𝗔𝗰𝗲𝘃𝗲𝗱𝗼,
𝗪𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿
𝗣𝗲𝗿𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶,
𝗦𝗲𝗿𝗴𝗶𝗼
𝗠𝗼𝗻𝘀𝗮𝗹𝘃𝗲
y 𝗦𝗶𝗺𝗼́𝗻 𝗖𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮,
quienes tuvieron la importante tarea de "desplomarse" evaluando cada
costillar con compromiso y dedicación.
También agradecemos a
todos los participantes, colaboradores, artistas, bailarines y vecinos que
fueron parte de esta gran fiesta popular, que sigue creciendo año a año y que
ya es un orgullo para toda la comunidad.
*** Fuente de información: Emilio Monsalve - Club Social y Deportivo Godoy.
No hay comentarios:
Publicar un comentario