domingo, 15 de marzo de 2026

Fiesta Provincial del Asador en General Enrique Godoy.

 



𝟱ª 𝗘𝗱𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗶𝗲𝘀𝘁𝗮 𝗣𝗿𝗼𝘃𝗶𝗻𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗹 𝗔𝘀𝗮𝗱𝗼𝗿.

El Club Social y Deportivo Godoy llevó adelante y con singular éxito la quinta edición de una celebración, que volvió a reunir el fuego, el asado, la música, el baile, el arte y el encuentro entre familias y amigos, en una noche bien argentina, donde se vivió un clima de alegría, tradición y compañerismo.

Durante la jornada, distintos equipos participaron del concurso de asadores, y por decisión del jurado, el podio quedó de la siguiente manera:

𝗖𝗘𝗠 𝟰𝟵°

𝗖𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝗷𝗼 𝗣𝗮𝘁𝗮𝗴𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗜𝗻𝗴𝗲𝗻𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗛𝘂𝗲𝗿𝗴𝗼

𝗖𝗶𝗿𝗰𝗼 𝗲𝗻 𝗖𝗮𝘀𝗮𝗔𝗰𝗿𝗼𝗯𝗮𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗧𝗲𝗹𝗮.

Además, el reconocimiento a la mejor ornamentación de stand fue para la 𝗜𝗴𝗹𝗲𝘀𝗶𝗮 𝗖𝗮𝘀𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗔𝗹𝗳𝗮𝗿𝗲𝗿𝗼, destacándose por su creatividad y presentación.

Desde la institución queremos agradecer especialmente al jurado, integrado por 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼 𝗛𝗲𝗶𝗻𝗲, 𝗠𝗶𝗴𝘂𝗲𝗹 𝗔𝗰𝗲𝘃𝗲𝗱𝗼, 𝗪𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿 𝗣𝗲𝗿𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶, 𝗦𝗲𝗿𝗴𝗶𝗼 𝗠𝗼𝗻𝘀𝗮𝗹𝘃𝗲 y 𝗦𝗶𝗺𝗼́𝗻 𝗖𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮, quienes tuvieron la importante tarea de "desplomarse" evaluando cada costillar con compromiso y dedicación.

También agradecemos a todos los participantes, colaboradores, artistas, bailarines y vecinos que fueron parte de esta gran fiesta popular, que sigue creciendo año a año y que ya es un orgullo para toda la comunidad.

*** Fuente de información: Emilio Monsalve - Club Social y Deportivo Godoy.


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