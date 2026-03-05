El refugio de animales APAN realizará un bingo solidario para recaudar fondos.
El refugio canino APAN realizará un bingo solidario con el objetivo de recaudar fondos para afrontar gastos veterinarios y la compra de medicación para los animales que alberga la institución. La actividad se llevará a cabo el 12 de abril a las 16 en el Casino Del Río.
El valor de cada cartón será de $12.000 y permitirá participar con 15 cartones en cinco rondas de juego. Los premios serán en efectivo y, además, entre ronda y ronda se realizarán sorteos sorpresa entre los presentes con obsequios donados por comercios de la ciudad.
Durante la jornada habrá además una sexta ronda especial destinada exclusivamente a recaudar fondos para el refugio. En este caso, el cartón tendrá un valor aproximado de 2.000 pesos y el premio principal será un bingo con un monto importante.
Desde la organización explicaron que lo recaudado se destinará a cubrir gastos de salud de los perros del refugio. Según detallaron, cerca del 70% de los animales adultos presenta enfermedades crónicas que requieren medicación permanente y controles médicos frecuentes, como análisis clínicos, radiografías y ecografías.
La atención veterinaria del refugio se realiza de manera solidaria desde hace 15 años por parte de la veterinaria Mariana Bustos, a quien luego se sumó la profesional Rocío Rojas. Entre los perros rescatados hay casos con afecciones cardíacas, convulsiones, problemas de tiroides, cáncer y enfermedades de la piel, que requieren tratamientos y medicación diaria. Algunos animales incluso permanecen internados en la veterinaria "Lihuel Calel", internaciones que también se realizan de manera gratuita.
En ese contexto, indicaron que el refugio mantiene deudas con farmacias debido al alto costo de los tratamientos. Durante este año, por ejemplo, se adquirieron dos tandas de comprimidos antiparasitarios Simparica para perros de entre 50 y 60 kilos, con un valor cercano a los 40.000 pesos por unidad.
Quienes deseen colaborar podrán adquirir los bingos a través del número 2984229061 o mediante la página del refugio. También estarán disponibles en la veterinaria Lihuel Calel (Avenida José Hernández 334)
El refugio APAN fue creado en 2010, cuando un grupo de vecinos organizados decidió hacerse cargo de la antigua perrera municipal con el objetivo de mejorar las condiciones de los animales abandonados y promover el cuidado responsable. Desde entonces, la institución trabaja de manera voluntaria para rescatar, cuidar y brindar atención médica a decenas de perros en la ciudad.
