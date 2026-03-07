La Vendimia tuvo su apertura con acto, música y muchos bodegueros presentes.

La 46° edición de la Fiesta Provincial de la Vendimia tuvo su puntapié inicial este viernes con el acto oficial de apertura de la celebración y la reinauguración del Museo de la Sidra y el Vino, un espacio pensado para ser aprovechado por los bodegueros rionegrinos y ser el punto cero de la Ruta del Vino en la provincia.
La actividad se desarrolló en la tarde de hoy encabezado por el intendente Luis Albrieu, con el acompañamiento del ministro de Desarrollo Económico, Carlos Banacloy, el presidente de la Ruta del Vino, Marcelo Miras, funcionarios provinciales y la presencia de una importante cantidad de bodegas de la región.
La ocasión fue aprovechada por los bodegueros para plantear la necesidad de revisión de legislación provincial y municipal referida a la tolerancia cero al consumo de alcohol, considerando que esto atenta con el desarrollo, potenciación y crecimiento de las bodegas rionegrinas.
A su vez hubo entrega de reconocimientos a bodegueros de la zona y a trabajadores de La Reginense, entre otros.
Tras la apertura oficial de la fiesta, en el escenario mayor montado en el predio del estacionamiento del anfiteatro municipal Cono Randazzo, comenzaron los espectáculos con la primera noche destinada al rock.
