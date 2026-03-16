CLUB ATLÉTICO REGINA PRESENTE EN LA SEGUNDA FECHA DEL CIRCUITO REGIONAL DE PELOTA PALETA.

REGINA PRESENTE EN LA SEGUNDA FECHA DEL CIRCUITO REGIONAL.
Por la segunda fecha del Circuito Regional de Pelota Paleta, Regina se hizo presente en el Club Cipolletti con 7 pelotaris representantes.
En 3ra categoría, la pareja conformada por Claudio Picotti y Miguel Rueda no pudo pasar la zona de grupos al igual que la conformada por el Reginense Jorge Linares y el Cipoleño Cristian Núñez.
En 4ta categoría, Marco Picotti y Santiago Lucero pasaron zona de grupos y perdieron en 4tos de final contra la pareja de Regina Pessoa-Pastor-Pessoa, quienes pasaron directamente a una final tras el resultado 30-12
Franco Pessoa, Adrián Pessoa y Walter Pastor se quedaron con el 2do lugar de la categoría dejando bien arriba a la institución.
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