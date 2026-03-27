LA CUNA DE CEFERINO Y LA SEMANA SANTA.
Chimpay se prepara para vivir una Semana Santa llena de fe y tradición
Habrá celebraciones religiosas desde el sábado 28 hasta el domingo de Resurrección.
La comunidad de Chimpay se prepara para vivir una nueva Semana Santa con una nutrida agenda de actividades religiosas que se desarrollarán entre el sábado 28 de marzo y el domingo 5 de abril, incluyendo celebraciones tradicionales que convocan a vecinos y fieles de toda la región.
El cronograma comenzará mañana sábado 28 a las 19:00 con la Bendición de Ramos en la parroquia local, dando inicio a uno de los momentos más significativos del calendario litúrgico cristiano.
Al día siguiente, domingo 29, desde las 11:00 se realizará la misa y bendición de ramos en el Templo del Parque.
Las actividades continuarán el jueves 2 de abril a partir de las 20:00 con la Eucaristía, el lavatorio de pies y la conmemoración del mandamiento del amor y la caridad, además de la celebración del sacerdocio, también en la parroquia.
El viernes 3 de abril, a las 15:00 se llevará a cabo la procesión de la Virgen misionera hacia la parroquia, seguida de la eucaristía, en una jornada de profunda reflexión para los creyentes.
El sábado 4 de abril, desde las 20:00, tendrá lugar en el salón parroquial la Eucaristía junto a la tradicional vigilia pascual y la renovación de las promesas bautismales, uno de los momentos más esperados de la Semana Santa.
Finalmente, el domingo 5 de abril, día de la Resurrección, se celebrará la misa a las 11:00 de la mañana, en el Templo del Parque, cerrando así una semana de recogimiento, fe y encuentro comunitario.
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