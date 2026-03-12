jueves, 12 de marzo de 2026
Después de 34 años, el rojinegro vuelve a la Liga Confluencia.
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EL REGINENSE - HECHO EN REGINA -
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