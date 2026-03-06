EL PARO DE LA AFA POSTERGA EL INICIO DE LA LIGA DEPORTIVA CONFLUENCIA.
Debido a la medida de fuerza confirmada por las autoridades de la entidad AFA, este fin de semana no habrá actividad oficial. El Campeonato Apertura de las categorías Campeonato y Ascenso comenzará finalmente el 14 y 15 de marzo.
El inicio del fútbol local deberá esperar. Tras la confirmación del paro por parte de la AFA durante la semana, las autoridades de la Liga Deportiva Confluencia informaron que el Campeonato Apertura no podrá dar comienzo este fin de semana, tal como estaba previsto originalmente.
La organización decidió no reprogramar la fecha de inicio para los próximos días, sino trasladar el comienzo formal de los torneos al fin de semana siguiente. De esta manera, el sábado 14 debutarán las categorías formativas, mientras que el domingo 15 será el turno de la Primera y Tercera división.
ZONA CAMPEONATO. EL CAMPEON INICIA FUERA DE CASA.
La expectativa por ver al Club Atlético Regina estrenar su título de campeón tendrá que aguardar unos días más. El «Albo» iniciará la defensa de su corona en General Roca, donde visitará a CIMAC.
Por su parte, Círculo Italiano también tendrá un debut en condición de visitante, viajando a Cipolletti para enfrentarse a Pilmatún.
EL ASCENSO, CON REGRESOS Y CARAS NUEVAS.
Esta temporada de la Categoría Ascenso está marcada por la vuelta de dos instituciones con historia: el Club Social y Deportivo Godoy y el Club Social y Deportivo Chichinales.
Godoy tendrá su esperado regreso como local en su estadio, recibiendo a CECAP de General Roca, club que hace su debut absoluto en la Liga Deportiva Confluencia.
Chichinales deberá viajar a la ciudad de Allen para medirse ante San Carlos.
AMISTOSOS PARA MANTENER EL RITMO.
Ante la postergación, los equipos buscan no perder la forma física y futbolística. Círculo Italiano confirmó un encuentro amistoso frente a Luis Beltrán.
En tanto, Chichinales enfocará su preparación en las categorías formativas, organizando encuentros preparatorios con Godoy y Ruca Di Calcio para llegar de la mejor manera al próximo sábado 14.
Publicado en INFOREGINA.
https://inforegina.com.ar/deporte/el-paro-de-la-afa-posterga-el-inicio-de-la-liga-deportiva-confluencia/
No hay comentarios:
Publicar un comentario