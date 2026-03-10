martes, 10 de marzo de 2026

Aldo Nelli impulsó el CIATI.


Mi padre Aldo Nelli por el año 1977 impulsó junto a otros industriales de Villa Regina el CIATI que fue y es una necesidad.

Sosteniendo este organismo desde el año 1983, cuando fue Director de Industria de la Provincia de Río Negro, y así siguió hasta la fecha creciendo y dando fe de nuestros productos patagónicos a todo el mundo.

Andrés José Nelli. VILLA REGINA.

*** Carta de lectores publicada en el Diario Río Negro.

Publicado en Diario Río Negro.

Martes 10 de marzo del 2026.

