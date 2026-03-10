Aldo Nelli impulsó el CIATI.
Mi padre Aldo Nelli por el año 1977 impulsó junto a otros industriales de Villa Regina el CIATI que fue y es una necesidad.
Sosteniendo este organismo desde el año 1983, cuando fue Director de Industria de la Provincia de Río Negro, y así siguió hasta la fecha creciendo y dando fe de nuestros productos patagónicos a todo el mundo.
Andrés José Nelli. VILLA REGINA.
*** Carta de lectores publicada en el Diario Río Negro.
Martes 10 de marzo del 2026.
Enlaces de interés.
Diario Río Negro.
https://www.rionegro.com.ar/economia/eran-productores-fruticolas-apostaron-a-la-tecnologia-en-los-80-y-hoy-dirigen-un-laboratorio-de-clase-mundial/
Noticias EL REGINENSE.
http://elreginense.blogspot.com/2026/03/eran-productores-fruticolas-apostaron.html
Otras publicaciones hacer click en etiquetas:
Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria (CIATI).
No hay comentarios:
Publicar un comentario